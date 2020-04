Nicole Kidman è la fan numero uno del marito Keith Urban (video)

Nicole Kidman è senza dubbio la fan numero uno del marito Keith Urban, e lo dimostra in ogni video che sta postando sui social in questo periodo di quarantena. L’attrice e il cantante infatti continuano a tener compagnia ai propri fan su Instagram sin dall’avvento dell’emergenza Coronavirus. Tra video esilaranti, momenti d’amore familiare e concerti in casa, Nicole e Keith hanno dimostrato che sanno davvero divertirsi.

Non solo, questi video dell’attrice dimostrano il loro amore e il legame indissolubile. Nicole Kidman si dichiara la fan numero uno di suo marito Keith Urban. Nell’ultimo post social la vediamo scatenarsi mentre il musicista suona la sua chitarra sullo sfondo, come una vera e propria groupie.

“Questo significa essere una fan di un cantante rock a casa” scrive Nicole allegando il video. Capelli raccolti, maglioncino lilla, e poco trucco.

La Kidman è riuscita a passare in pochi anni dal personaggio algido e austero che veniva descritto dai media in passato, a una personalità solare e vivace sui social. Merito non solo di Instagram, ma dalla nuova vita con Keith.

Dopo il difficile divorzio da Tom Cruise, Nicole ha ritrovato la serenità nel musicista australiano, e si è riavvicinata molto a sua madre e sua sorella Antonia, tornando a vivere in Australia per metà del tempo. Proprio a loro vola spesso il pensiero dell’attrice, che in questi giorni non può abbracciarle e incontrarle, come sono solite fare molto frequentemente.

Nicole Kidman e Keith Urban si sono innamorati nel 2005, e convolati a nozze l’anno successivo. La coppia ha due figlie, Sunday Rose, di 12 anni, e Faith Margaret, di 10 anni.