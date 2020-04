Nicole Kidman spaventata da uno scherzo della figlia Faith

In quarantena ci si ingegna in tutti i modi per far passare il tempo, che sembra non voler mai passare. Succede anche alla figlia di Nicole Kidman, Faith, che come pesce d’aprile le ha fatto uno scherzo che ha provocato un bello spavento alla madre.

Lo racconta la stessa attrice in un post apparso nelle storie di Instagram. La ragazzina di 9 anni ha infatti proiettato su una lampada un ragno, in modo talmente realistico da far trasalire l’interprete di The Others.

Nelle ultime settimane Nicole e il marito Keith Urban si sono messi in isolamento nella loro grande casa di Nashville insieme a Faith e della figlia undicenne Sunday. Sapendo che è un momento incerto per tutti, la coppia ha fatto quanto possibile per alleviare la sofferenza dei loro fan e Keith ha addirittura improvvisato alcuni concerti nel suo studio di registrazione domestico, ai quali ha partecipato la sua fan numero 1, Nicole per l’appunto.

Oltre alla casa di Nashville i due vip hanno anche alcune proprietà a Londra e in Australia, distribuendo equamente il loro tempo tra gli Stati Uniti e il Regno Unito per ragioni lavorative. Urban aveva confessato in un’intervista al The Times che non c’è un giorno uguale all’altro: “Viviamo in luoghi diversi, così siamo abituati a non avere una casa in particolare. Dipende dal luogo in cui stiamo lavorando“.

Dal canto suo Nicole ha ammesso di essere una madre molto severa per quanto riguarda alcune cose, come per esempio la tecnologia: “Non hanno un telefono e non permetto loro di avere un profilo Instagram, cerco di mantenere alcuni limiti“.

La coppia possiede anche una stupenda magione in stile georgiano nelle Southern Highlands nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, recentemente messa a repentaglio dagli incendi nei bush avvenuti all’inizio dell’anno. Non tutti sanno che la casa possiede 6 camere da letto, una piscina, un campo da tennis e vari animali, tra cui un allevamento di soffici alpaca.