Nicole Kidman posta una foto con sua madre e sua sorella per la Festa della Donna

Nicole Kidman ha postato una foto con sua madre Janelle e sua sorella Antonia per la Festa della Donna, ringraziandole per la forza, l’affetto e la presenza nella sua vita. L’attrice ha condiviso un raro momento familiare, per parlare dell’importanza della figura femminile, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Nicole Kidman ha anche tre figlie femmine, Isabella, Sunday Rose e Faith Margareth.

“Possiamo sempre utilizzare tutte le occasioni disponibili per celebrare le donne speciali nella nostra vita“. Nicole Kidman vuole sottolineare l’importanza di festeggiare la donna tutti i giorni, e non solo una volta all’anno.

“Oggi penso alla mia bellissima mamma e mia sorella Antonia per la giornata internazionale della donna“. La foto ritrae le tre donne abbracciate nella cucina di mamma Kidman. Nicole, sua sorella Antonia e la madre Janelle sono tre gocce d’acqua, e si concedono questo raro scatto social dall’album di famiglia.

Intanto Nicole Kidman è impegnatissima tra nuove uscite e nuovi set. L’attrice, al cinema a breve con Bombshell, insieme a Margot Robbie e Charlize Theron, si sta dedicando molto alla tv. Dopo le prime due stagioni di Big Little Lies, l’attrice australiana tornerà sulla HBO con la nuova serie The Undoing, in onda a maggio. Intanto però l’inarrestabile Nicole è sul set del nuovo film Netflix, The Prom, sua prima collaborazione con la piattaforma streaming.