Nicole Kidman sul set del nuovo film Netflix The Prom (foto)

Nicole Kidman è stata fotografata sul set del nuovo film Netflix The Prom, in arrivo a fine anno. Il nuovo show della piattaforma di streaming si basa sull’omonimo spettacolo di Broadway. Si tratta di una commedia musicale, che vedrà nel cast anche Meryl Streep e James Gordon. Alla regia c’è Ryan Murphy. La storia parla di un gruppo di attori che vuole aiutare una ragazza, allontanata dal ballo scolastico perché lesbica.

Nicole Kidman è stata paparazzata con un mini abito scintillante verde in puro stile disco, e scarpe da ginnastica, durante le riprese di The Prom. L’attrice australiana e Meryl Streep tornano a lavorare insieme, dopo la seconda stagione di Big Little Lies. Nella popolare serie targata HBO la Streep aveva infatti interpretato la suocera della Kidman.

The Prom sarà diretto da Ryan Murphy. Il film è un adattamento dell’omonimo musical di Broadway. Si tratta di un musical cult, nel quale una nota attrice in declino, Dee Allen (interpretata da Meryl Streep), dedice di partire con alcuni colleghu per aiutare una giovane ragazza dell’Indiana, alle prese con il provincialismo della sua cittadina. Il personaggi di Emma, bandita dal ballo scolastico perché lesbica, è ancora vacante, ma pare che anche Ariana Grande avrà una parte nella pellicola.

Il film prodotto da Netflix avrà anche un passaggio nelle sale, per garantirgli la corsa agli Oscar, come accaduto con Storia di un matrimonio. Il personaggio di Nicole Kidman si chiama Angie Dickinson, e ha trascorso decenni come ragazza del coro di Chicago, senza raggiungere il ruolo principale.

Nelle scorse settimane l’attrice è apparsa in nuove foto sul set del film, con un completo anni ’80 rosa e blu.