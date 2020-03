Nicole Kidman sente la mancanza della sua famiglia in Australia

Nicole Kidman si è lasciata andare a una rara confidenza personale sui social, ammettendo di sentire la mancanza della sua famiglia che vive in Australia. L’attrice, legatissima ai suoi parenti, non può vederli ovviamente a causa del Coronavirus, e resta in contatto con loro via FaceTime. Nicole aveva condiviso l’8 marzo una foto con sua madre Janelle e sua sorella Antonia in occasione della festa della donna.

“Mi manca mia sorella Antonia, ci vediamo su Facetime” scrive l’attrice condividendo uno screen della sua videochiamata con la sorella minore. “Mi manca la mia famiglia in Australia davvero tanto. Sono certa che tanti di voi adesso sentano la mancanza della famiglia.”

L’attrice rinnova quindi l’invito a restare a casa e soprattutto a non viaggiare, ricorrendo ai social per restare in contatto con i propri cari.

Nicole Kidman vive negli Stati Uniti con il marito, il cantante country Keith Urban e le figlie, Sunday Rose e Faith Margareth. La coppia è però abituata a trascorrere molto tempo anche in Australia, terra natia di entrambi, dove hanno una casa. Negli ultimi anni il rappoto tra Nicole e sua sorella Antonia è tornato molto stretto. Infatti la donna, sorella minore dell’attrice, è tornata di recente a vivere in Australia, dopo circa 10 anni a Singapore con il marito e i suoi ben 6 figli. Antonia Kidman è una giornalista e conduttrice tv, e per questioni di lavoro, come sua sorella, ha lasciato per molti anni il continente. Ora è tornata anche lei a Sydney.

Un altro dei dispiaceri di Nicole Kidman è quello di aver perso l’80° compleanno di sua madre Janelle in Australia la scorsa settimana. Anche in questa occasione l’attrice era ricorsa ai social per fare gli auguri alla mamma.