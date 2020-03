Nicole Kidman: un karaoke per i follower del marito su Instagram

Bellissima ma algida: siamo soliti immaginarci così Nicole Kidman anche nella vita di tutti i giorni, sulla base dei suoi ruoli cinematografici che spesso la dipingono come una donna molto forte e volitiva. Tuttavia, come mostra il suo profilo Instagram, l’attrice australiana è una donna come tante che ama divertirsi.

E questa attitudine esce fuori benissimo dal video girato dal marito Keith Urban, di professione cantante. La Kidman infatti, da brava consorte che supporto il compagno anche nei suoi colpi di testa, ha fatto il tifo per lui durante un’esibizione live su Instagram, completamente in solitaria, come ha fatto anche Chris Martin dei Coldplay e presto farà anche John Legend.

Nicole però non è rimasta solo in disparte a incoraggiare Keith, ma ha anche cantato e suonato. Capelli liberi e ricci, la star era vestita con un paio di jeans scuri, stivali con pellicciotto e una maglietta con motivo floreale.

In alcuni momenti l’attrice di Moulin Rouge si è limitata ad assistere allo show in secondo piano, magari aggiustando gli sgabelli del palco improvvisato, ma successivamente anche lei si è fatta prendere dal ritmo e si è alzata per ballare e cantare a fianco del marito. In altre occasioni invece abbiamo potuto assistere a delle baruffe scherzose con il collaboratore di Urban, Jeff Linsenmaier, che si occupava del laptop e che ha suonato percussioni e tastiere durante il breve set musicale.

L’esibizione che in pratica ha sostituto il concerto cancellato a Houston a causa delle misure d’emergenza per il Coronavirus, è cominciata con il successo Somebody Like You e ha allietato per circa mezz’ora i 2,3 milioni di fan di Urban.

Nicole e Keith si sono conosciuti nel 2005 e si sono sposati l’anno successivo. I due hanno avuto insieme due bambine, Sunday di 11 anni e Faith di 9. La Kidman inoltre è madre di altri due bambini nati dal primo matrimonio con Tom Cruise.