Bridgerton è la serie tv Netflix del momento. Non solo ci ha fatte innamorare del Duca di Hastings (interpretato da Regè-Jean Page) e fatto fare il tifo per la sua storia con Daphne (Phoebe Dynevor), ma ha incredibilmente influenzato la moda, come già lo scorso anno aveva fatto Emily in Paris con lo stile parigino, per cui non ci siamo potute esimere dal ricercare capi ispirati ai consumi indossati dai personaggi ma attualissimi, da portare tutti i giorni.

Per quel che riguarda la sua influenza, non si tratta solo di supposizioni. Basti pensare al fatto che, secondo il servizio di social shopping Like To Know It, le ricerche online di corsetti sono aumentate del 1.000% da quando Bridgerton è uscito in streaming. Del resto, si tratta di un prodotto da record. Netflix ha annunciato che, nella proiezione delle prime 4 settimane, 63 milioni di famiglie sono “entrate alla corte di Bridgerton”, la quinta serie più vista di sempre sulla piattaforma, dopo The Witcher (76 milioni), La Casa di carta 4 (65 milioni), Stranger Things 3 (64 milioni) e Tiger King (sempre a 64 milioni).

Tra i punti di forza di Bridgerton, ma anche tra gli aspetti più criticati dai puristi, che hanno forse dimenticato che si tratta di una serie tv e non di un documentario storico, ci sono i costumi. Ambientata piena Età della Reggenza (Regency Era), il periodo che va dal 1811 al 1820, è stata immaginata così dalla costumista Ellen Mirojnick: “Non stiamo parlando del 1813 e di Jane Austen e delle cuffie beige o crema. Volevamo creare qualcosa di fresco, giovane e ambizioso e il primo modo in cui crei qualcosa di nuovo è spostare la tavolozza dei colori”.

Così, nella rivisitazione dell’epoca, troviamo non solo il bianco tanto amato nel Neoclassicismo, ma tinte vivaci, applicazioni audaci e tanti strappi alla regola che hanno dato vita al successo.

Bridgerton: 7 capi (attualissimi) da indossare tutti i giorni

Anche la nostra selezione non è proprio ortodossa. Oltre che al Regency, ci siamo ispirate a dettagli delle epoche successive, quella georgiana e quella vittoriana. Il risultato è uno stile vintage, elegante e audace in un mix con i capi del vostro guardaroba.

Corsetto Vivienne Westwood

La designer ha reinterpretato nel 2019 l’iconico Classic Corset, ispirato agli storici corsetti del XVIII secolo. Realizzata con un tessuto elastico e dotata di un intero set di stecche, quest’esclusiva rivisitazione in satin, ciliegia o avorio, scolpisce il corpo creando una silhouette a clessidra. Prezzo 1.240 euro. Acquista qui

Camicia Rodarte

Tagliata in cotone 100% a righe blu e bianche, questa camicetta su misura presenta maniche con spalle a sbuffo classiche. Il collo a fascia e i polsini lunghi abbottonati sono impreziositi da un delicato pizzo di cotone bianco. Abbinatelo ai jeans per un look da giorno sobrio. Prezzo 875 dollari (720 euro circa). Acquista qui

Borsa a secchiello Rosantica

Non passa di certo inosservato il modello Fresia, con manico con perle d’imitazione, struttura in ottone con finitura oro, cristalli e decorazioni con fiori applicati. Busta interna in tessuto con coulisse. Made in Italy. Prezzo 907 euro, con il 20% di sconto a 725 euro su Luisaviaroma. Acquista qui

Stivaletti Moschino

Che dire se non che sono deliziosi questi stivaletti in raso con fiocco in tinta, tacco alto a cono e doppio plateau? Prezzo 785 euro, in saldo al 50% a 392,50 euro. Acquista qui

Décolleté Guess

Se volete puntare su un modello più semplice da abbinare, ecco Eland, decolleté a punta in velluto disponibile in rosso e in nero, con applicazione gioiello sul davanti. Altezza tacco: 8,5 cm. Prezzo 155 euro, in saldo al 50% a 77,50 euro. Acquista qui

Stivali Chanel

Il look androgino è tra le grandi tendenze dell’anno. Perché non scegliere allora questo stivale minimal in pelle nera e marrone, visto nella prima uscita della collazione Chanel Autunno-Inverno 2020/2021? Prezzo 1.750 euro. Acquista qui

Abito da sera Swing

Non può mancare un abito per la sera, per una cena elegante o un’occasione speciale. Questo modello, con scollo tondo e cintura inclusa, ha tasche anteriori e sottoveste. Disponibile in khaki, marine e peach. Prezzo 159,99 euro su Zalando. Acquista qui