Le due serie regine sono The Crown e The Mandalorian, entrambe con ben 24 candidature a testa agli Emmy Awards 2021 in programma il 19 settembre prossimo. Per il dramma reale britannico firmato Netflix (giunto alla narrazione del matrimonio tra Diana e il principe Carlo) si tratta della quarta nomination come migliore serie ed è tra i favoriti per portare a casa il trofeo.

Anche The Mandalorian di Disney Plus, ora alla sua seconda stagione, nel 2020 fu candidata come migliore serie drammatica.

The Crown is nominated for 24 Emmy Awards including Outstanding Drama Series. Congratulations to every cast and crew member who made this possible. pic.twitter.com/bBwvdrLcEj July 13, 2021

L’universo Marvel è invece un gradino indietro e con Wanda Vision è candidato con 23 nomination alla 73esima edizione dei più importanti premi televisivi a livello internazionale.

A seguire nella classifica troviamo Ted Lasso, la comedy sportiva di Apple Tv+ in gara per 20 statuette. Per le categoria “Eccezionali serie drammatiche”, la stessa di The Crown, sono candidate anche The Boys, Il Racconto dell’Ancella, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose, Bridgerton e This Is Us.

Altre due prodotti di successo di cui si è tanto parlato come La Regina degli Scacchi, con Anya Taylor-Joy e Omicidio a Easttown, con Kate Winslet, compaiono nella categoria Emmy delle “Migliori serie limitate“, insieme a I May Destroy You, The Underground Railroad e WandaVision.

Per quanto riguarda le nomination per la “Migliore attrice in una serie drammatica” le candidate sono: Emma Corrin per The Crown, Elisabeth Moss per Il racconto dell’ancella, Uzo Aduba per In trattamento, Olivia Colman sempre per The Crown, Mj Rodriguez per Pose e Jurnee Smollett per Lovecraft Country. A proposito Mj Rodriguez: è la prima attrice transgender a essere nominata in una categoria attoriale principale.

Tirando le somme, si ha un testa a testa tra le reti Hbo e Netflix, rispettivamente con un totale di 130 e 129 nomination, seguite dalle sorprendenti 71 candidature di Disney, fattore che indica un amento della produzione in termini di qualità e quantità.