Pronti per una maratona non-stop di Non è la Rai? Il 5 settembre per tutto il giorno, la trasmissione ideata e diretta da Gianni Boncompagni è in onda su Mediaset Extra, in occasione del trentennale dalla sua prima messa in onda. Era, infatti, il 9 settembre 1991 quando, nel daytime mattutino di Canale 5 veniva trasmessa la prima puntata del cult televisivo più discusso degli Anni ’90.

Ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, Non è la Rai è stato il primo format di intrattenimento delle reti Fininvest a usare la diretta, il primo trampolino di lancio per la carriera di parecchie delle “ragazze di Gianni”, nonché il primo show ai limiti dei trash diventato un vero e proprio fenomeno della tv.

Tra i personaggi che sono stati lanciati dal programma – o che grazie ad esso hanno consolidato la propria fama – spiccano senz’altro Ambra Angiolini, Alessia Merz, Claudia Gerini e Nicole Grimaudo, per citarne alcune.

L’esordio di Ambra Angiolini non è con il celebre programma, ma con il suo spin off Bulli e Pupe, condotto da Paolo Bonolis: nel 1992 vi partecipò nella gara di canto, per poi passare a Non è la Rai, dal 1992 al 1995 dove è stata anche presentatrice ufficiale. Alessia Merz, invece, ha partecipato a Non è la Rai dal 1992 al 1995. Ha anche condotto un paio di puntate (insieme a Roberta Modigliani) quando Ambra è stata assente per malattia.

Claudia Gerini ha preso parte solo alla prima edizione del programma (’91/’92), ma questo le ha portato grandissima fortuna: dopo Non è la Rai ha partecipato alcuni film, tra cui i due con Carlo Verdone che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico: Viaggi di nozze (1995) e Sono pazzo di Iris Blond (1996).

Nicole Grimaudo ha esordito proprio a Non è la Rai, prendendo parte all’ultima edizione del programma e sostituendo alcune volte Ambra nella conduzione. Grazie allo show è iniziata una carriera fortunatissima che ha trasformato Nicole Grimaudo in una delle attrici più popolari del piccolo e grande schermo.

Il 5 settembre Mediaset Extra manderà in onda le puntate più iconiche delle quattro edizioni cui si alternerà uno speciale inedito che comprenderà un’intervista (anch’essa inedita) a Irene Ghergo, mente e braccio destro di Boncompagni che partecipò alla realizzazione e alla crescita del programma.