Ambra Angiolini in quarantena a Brescia con i figli

Così come tutti, anche Ambra Angiolini è in quarantena nella sua casa di Brescia. La showgirl sta trascorrendo l’isolamento insieme ai due figli avuti dall’ex compagno Francesco Renga: Leonardo di tredici anni e Jolanda di sedici. La coppia ha deciso di comune accordo che i ragazzi sarebbero rimasti sempre con lei in questo periodo per evitare continui spostamenti da una casa all’altra.

In un’intervista per il Corriere della Sera, Ambra ha raccontato le sue abitudini quotidiane scandite innanzitutto dagli impegni scolastici dei figli: “La sveglia è alle 7 perché Jolanda ha lezioni tutti i giorni: fa un liceo pubblico, il Leonardo, organizzatissimo, sei ore di lezione anche al sabato e non manca mai un prof all’appello. La prima cosa da controllare è se la connessione non è impallata“.

Nelle ore successive l’attrice si dedica alla pulizia di casa e agli esercizi: “Sono una maniaca, abbino la disinfezione all’attività fisica: mentre sbatto coperte e tappetti, cerco di fare squat e flessioni e di essere di aiuto a un corpo che in questo periodo ingerisce cibo in maniera anomala rispetto al solito“.

Nel resto della giornata i tre si dedicano ad attività condivise tra cucina e giochi: “In genere cuciniamo insieme, lo chef di casa è Leonardo che ha imparato a usare dal papà panetti di burro a iosa per fare torte dolci e salate, grassissimi snack della mezzanotte. Poi vediamo un sacco di film e facciamo tanti giochi da tavolo, da Monopoli e Scarabeo“.

Intanto il fidanzato di Ambra Max Allegri è in quarantena a Livorno col padre e il figlio piccolo Giorgio, avuto dall’ex compagna Claudia. I due per adesso non possono che sentirsi telefonicamente: “Siamo vecchio stile, più che videochiamate preferiamo semplici telefonate. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia“.