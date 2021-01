Novità beauty 2021: trend e prodotti da scoprire

Con l’inizio del nuovo anno si apre un orizzonte sconfinato da scrutare alla scoperta dell novità beauty 2021. Tantissimi i nuovi lanci di prodotti, dal make-up alla skincare, in linea con la tendenza green che promette di farci sentire più belle e, soprattutto, più sicure di noi.

Il 2020 ci ha insegnato molto, specialmente a riconoscere le cose essenziali che vogliamo facciano parte della nostra vita. Tra queste, c’è anche qualcosa che riguarda il nostro aspetto. E non parliamo del trucco occhi con la mascherina e dei rossetti indelebili (per quanto ci abbiano aiutate a tirare su il morale). Ma di una cura di sé più minimal, senza fronzoli eppure capace di portare direttamente ai risultati desiderati, la così detta “clean beauty”.

La tendenza alla clean beauty, tra packaging soft, formulazioni setose, trucco naturale, aziende attente alla sostenibilità, la farà da padrona anche nei prossimi mesi, caratterizzati da una situazione ibrida in cui passeremo ancora molto tempo in casa, seguendo le linee guida per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, ma spereremo di iniziare a mettere il “naso” fuori la porta per riprendere lentamente le nostre attività.

Tendenze beauty 2021

Quali sono, invece, le novità che ci aspettano? Ecco i trend di cui prendere nota.

All-in-one. Prodotti per il make-up con ingredienti attivi e prodotti per la skincare che rendono la pelle già pronta per l’uscita, con l’aggiunta di un tocco di mascara. Queste soluzioni multifunzione rispondo alla domanda sempre crescente di prodotti con “benefits”, per una beauty routine più semplice ma sempre efficace. Bellezza olistica. Belle dentro e belle fuori: non bastano prodotti performanti e una routine attenta e costante per sentirsi bene con se stesse. Come insegnano le beauty routine orientali, dalla skincare coreana a quella giapponese, è importante dedicarsi a una vita più slow e sana, prendendosi cura del corpo anche bevendo molta acqua, scegliendo cibi salutari, facendo movimento e rinunciando a fumo e alcol. Green. Ingredienti di origine naturale e biologici, aziende attente alla salute della pelle come all’ambiente, che scelgono produzioni green e pack riciclabili: grazie anche alle app per la lettura dell’INCI, sono queste le caratteristiche a cui si guarda sempre di più per la beauty routine, dai capelli alla pelle passando per il make-up.

3 prodotti beauty da scoprire nel 2021

Su cosa puntare per lo shopping? Oltre alle tendenze da seguire, sono tante le novità appena uscite e quelle in arrivo dai leader del settore. Ecco tre must have che non potranno mancare nel vostro beauty case quest’anno.