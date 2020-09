Altro che diamanti: è il rossetto a lunga tenuta il miglior amico delle donne, in quanto il no transfer consente di essere in ordine e splendenti tutto il giorno (e di non sporcare la mascherina).

In passato i “nemici” del make-up sulle labbra erano una giornata fuori casa, con tanto di pranzo e cena, pioggia, raffreddore e, ça va sans dire, baci appassionati. Oggi si aggiunge a questi fattori la mascherina. Presidio fondamentale per contrastare la diffusione del Covid-19, è impossibile uscire senza, perché necessaria negli spazi comuni chiusi e spesso anche all’aperto in caso di assembramento. Negli ultimi mesi abbiamo imparato a convivere con questo “accessorio” che ci protegge, anche studiando la routine di bellezza migliore per la nostra pelle, come truccare gli occhi che vengono messi in evidenza e come acconciare i capelli.

Durante l’estate, per via del caldo, non abbiamo sentito troppo la mancanza del rossetto, ma adesso è proprio arrivato il momento di fare i conti con questo trucco essenziale, per capire come sceglierlo affinché duri a lungo, anche sotto la mascherina.

La risposta è facile: rossetto a lunga tenuta. Meno facile capire come districarsi tra le tantissime offerte sul mercato senza sbagliare il colpo.

Rossetto lunga tenuta: i migliori no transfer

Dalle formule waterproof e innovative, che contrastano la secchezza delle labbra, sono quasi sempre liquidi, perché asciugandosi fissano i pigmenti. È utile sapere che molti brand mettono a disposizione sui loro siti internet la prova virtuale: caricando una foto è possibile vedere l’effetto finale, per capire se il colore si adatta alla propria carnagione.

La nostra redazione ha selezionato i migliori rossetti no transfer, tra cult intramontabili e novità di stagione, per vivere una stagione a tutto colore.