Skincare pelle mista: cosa fare e cosa non fare

Uno dei problemi di bellezza più comuni è come scegliere i prodotti giusti per il nostro viso, per questo oggi vedremo insieme la migliore skincare per pelle mista. Una via di mezzo tra grassa e secca, è la tipologia più diffusa e porta spesso a non sapere come trattarla al meglio. Infatti, alcuni prodotti potrebbero ungerla in maniera eccessiva, altri rischiano di disidratarla.

Dato che il nostro pH tende a cambiare negli anni, a causa di fattori come il make-up, l’alimentazione o l’inquinamento, questa condizione è più comune di quanto si pensi.

Solitamente la cute mista tende a essere più grassa nella così detta zona T, che comprende fronte, occhi, naso e mento, e secca nel resto del viso. In parole povere, dovrete affrontare gli svantaggi di entrambi i tipi di pelle. Un giusto regime di bellezza potrà sollevarvi da queste preoccupazioni: basterà selezionare i prodotti più idonei.

Pelle mista: i fattori che la causano

La genetica ha sempre una valenza predominante, ma non è l’unica causa della pelle mista e dei suoi inestetismi. Uno dei fattori principali può essere uno sbilanciamento ormonale, causato solitamente da un cambiamento nell’organismo o nell’ambiente che ci circonda.

Lo stress è una delle cause più comuni, così come l’uso eccessivo di make-up, problemi comuni ad ogni tipo di cute. Una alimentazione non equilibrata, che alterna cibi grassi ad altri privi d’acqua, non permette al nostro organismo, e di conseguenza alla nostra pelle, di mantenere una salute stabile.

Infine, i prodotti sbagliati possono creare nel nostro viso queste zone diverse. Come accennato prima, la zona T (fronte, naso, mento) sarà più grassa, poiché il detergente inadatto stimola la produzione di sebo in eccesso, rendendo la pelle lucida e oleosa. Le altre zone, in particolar modo le guance, si seccano. Ovviamente i prodotti giusti, se non abbinati a una corretta idratazione, una buona alimentazione e un ritmo di vita più salutare, non sono risolutivi del problema.

La giusta skincare per pelle mista

Non è semplice valutare il regime di bellezza idoneo alla pelle mista. Dovete tenere conto del fatto che trattate due tipi di cute differenti, con necessità diverse. Ecco gli step essenziali per la vostra beauty routine.

Il primo step è certamente quello di lavare con cura e delicatezza il viso, utilizzando solo acqua tiepida e tamponando per asciugare. La pulizia del viso deve essere completa, che si usi o meno del trucco, poiché durante il giorno la nostra pelle subisce lo stesso lo stress delle impurità. Entra qui in gioco la scelta di un detergente o un sapone per pelli miste, e di un buon esfoliante, per sbloccare i pori e rimuovere le cellule morte. Non bisogna mai esagerare con l’utilizzo del prodotto, così come non eccedere nel numero di volte al giorno che si eseguono queste operazioni. Tendenzialmente si può utilizzare il sapone una volta al mattino e una la sera, l’esfoliante una volta a settimana. Utilizzare una crema non oleosa per le zone più grasse, e un siero o olio idratante per le zone secche. Fondamentale la distinzione, poiché usando un unico prodotto la zona T diverrebbe troppo unta, e il resto del viso non sarebbe idratato a sufficienza; Utilizzare un tonico idratante e lenitivo, che minimizzi le zone unte e riattivi il nutrimento in quelle secche. Sempre consigliato proteggere la pelle dai danni dei raggi solari, per prevenire l’invecchiamento precoce e, in caso di pelle mista, opacizzare la cute.

I prodotti consigliati per la pelle mista

Dobbiamo optare per detergenti, creme e sieri che siano nutrienti, antiossidanti e ristrutturanti. Questo perché è l’unico modo per ridurre la produzione del sebo e rivitalizzare la pelle. Vediamo insieme i prodotti più consigliati.