Iniziano a trapelare le prime anticipazioni sulla puntata d’esordio di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventiduesima edizione. Domenica 18 settembre, a partire dalle ore 14:00, la conduttrice Maria De Filippi aprirà ufficialmente le danze della nuova stagione. Nel corso della prima puntata, per il pubblico arriverà anche il momento di assistere alla tradizionale formazione della classe, uno degli appuntamenti più attesi del talent. E proprio grazie agli spoiler delle ultime ore, si conoscono già tutti i nomi dei nuovi allievi di Amici 22.

Iniziamo dai cantanti. Per il momento, Rudy Zerbi ha scelto Tommy, Piccolo G. e Aaron. Lorella Cuccarini ha invece puntato tutto su NDG, rapper con alle spalle già un disco d’oro. Arisa, l’altra insegnante di canto, ha scelto Federica, Wax e Andre. Rimane in una sorta di limbo dorato Cricca, il cantante conteso da Lorella Cuccarini e Arisa: su di lui una scelta definitiva verrà presa con ogni probabilità nel corso della seconda puntata in onda domenica prossima.

Ecco invece i nuovi ballerini. Alessandra Celentano, insegnante di danza classica, ha voluto con sé Gianmarco, Ramon e Rita. Raimondo Todaro, confermato al suo posto dopo la scorsa edizione, ha riabbracciato Mattia Zenzola, affiancandogli Megan e Asia. Emanuel Lo, new entry del cast dei professori di ballo, ha invece apprezzato tra tutti Ludovica e Samu. Infine, deve ancora scegliere il suo insegnante la ballerina Maddy, in bilico tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro.