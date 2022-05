La coach di Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, è davvero molto social e ha un seguito pazzesco sul suo profilo di TikTok. Proprio lì, in occasione dell’uscita del libro Non dirlo a Oliver, la cantante ha voluto lanciare una sfida ai suoi follower, rivelando anche tre segreti inediti sul suo conto.

Lorella Cuccarini si è dichiarata lettrice accanita, e così ha promosso l’ultimo libro di Matteo Mancini, Non dirlo a Oliver, in un video su TikTok. E così, la coach di Amici ha deciso di coinvolgere i suoi seguaci e ha lanciato loro una sfida: rivelare tre segreti su se stessi che non si direbbero a nessuno.

“Oggi è uscito un romanzo per adolescenti, ma anche per diversamente adolescenti, perché io l’ho letto e mi è piaciuto molto. S’intitola ‘Non dirlo a Oliver’. Una storia d’amore, d’amicizia ma anche di intrighi, di colpi di scena e soprattutto di segreti. E proprio sui segreti lancio una sfida: dobbiamo dire tre segreti che non sveleremmo mai a Oliver. Comincio io.“

Così Lorella Cuccarini ha svelato ai suoi fan alcuni segreti inediti sulla sua adolescenza e ha anticipato una grande novità: “In adolescenza sono stata tradita da un ragazzo; dopo aver lasciato lui ho appiccicato al muro lei. Mi raccomando, non fatelo anche voi“. Poi, un’infatuazione non corrisposta per un ragazzo gay: “Sempre in adolescenza ho preso una cotta pazzesca per un ragazzo che però, poi, ho scoperto non essere interessato alle ragazze“. E infine la rivelazione: “Questa volta un segreto attuale: entro dicembre tornerò a cantare. Nuova musica in arrivo!“.