Che cos'è la Sindrome di De Quervain, per cui Serena Bortone si è dovuta operare

Serena Bortone ha fatto preoccupare i telespettatori. Lunedì 9 gennaio era apparsa in diretta a Oggi è un altro giorno, con la mano fasciata, dichiarando di aver subito un intervento la mattina stessa. Non aveva però rivelato ulteriori dettagli. Solo dopo qualche giorno, la conduttrice di Ra1 ha chiarito quello che le era successo, spiegando quale fosse la malattia che l’ha colpita al polso.

Gli “affetti stabili” avevano fatto subito caso all’arto bendato della conduttrice. “Mi sono operata al polso, questa è l’evoluzione del mio malessere al polso“, aveva affermato lei, durante la sua prima apparizione televisiva in quello stato. Il giovedì seguente anche Giovanni Minoli, ospite al talk show, ha notato la vistosa fasciatura e le ha chiesto se si fosse ferita. A quel punto la presentatrice ha spiegato:

Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain.

La sindrome di De Quervain è un’infiammazione che colpisce la guaina che ricopre i due tendini collegati al movimento del dito pollice. Di norma, consiste in un intenso dolore al polso e, appunto, al pollice, che viene aggravato con il movimento dell’arto e in particolare del primo dito della mano. Ad ogni suo movimento, infatti, il dolore peggiora.

Per lenire il dolore si indossa un tutore e si effettuano infiltrazioni. In alcuni casi, però, è previsto l’intervento chirurgico con un riposo successivo di circa trenta giorni. Serena Bortone infatti ha fatto intendere al pubblico che la seguiva da casa che la vedrà con la fasciatura ancora per qualche giorno. “Non è nulla di grave“, ha poi tenuto a precisare.