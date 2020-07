Olio anticellulite: quali sono, come funzionano e quali comprare

Inestetismi della cellulite e pelle a buccia d’arancia hanno un nuovo nemico: da qualche anno, infatti, l’olio anticellulite è diventato uno dei migliori alleati per gambe, fianchi e glutei al top.

Elaborato a partire da estratti di piante con proprietà medicinali, l’olio anticellulite si avvale di ingredienti scelti a seconda delle loro proprietà antinfiammatorie, drenanti o idratanti.

Applicato in maniera costante, può portare dei risultati visibili già dalle prime settimane: la pelle diventa più turgida, e più liscia. Non una bacchetta magica, certo, ma un utile prodotto di bellezza in più.

Olio anticellulite: quali sono e come funzionano

Applicato nelle aree che presentano cellulite, l’olio anticellulite stimola la circolazione sanguigna ed elimina le tossine ;

ed ; Spesso, gli oli sono prodotti naturali al 100% e hanno fragranza gradevole e consistenza facile da stendere;

e hanno fragranza gradevole e consistenza facile da stendere; Prima di stendere l’olio, è indispensabile attivare i tessuti linfatici , massaggiando leggermente l’area problematica per circa 5 minuti;.

, massaggiando leggermente l’area problematica per circa 5 minuti;. L’olio anticellulite va applicato attraverso un movimento circolare sulla zona da trattare per almeno 10 minuti e fino a completo assorbimento;

sulla zona da trattare per almeno 10 minuti e fino a completo assorbimento; L’olio anticellulite può essere applicato direttamente con le mani, ma anche, ad esempio, con l’aiuto di un rullo massaggiante.

I migliori oli anticellulite

Body Lotion di Ecooking

Idrata qualsiasi tipologia di pelle ed è indicata per coloro che vogliono ritrovare l’elasticità e la luminosità di una pelle giovane mentre viene ridotta la cellulite. Riempie e rimpolpa le linee sottili e le rughe.

Contiene: l’acido ialuronico penetra negli strati cutanei più profondi potenziando la produzione di collagene della pelle e fornendo un’idratazione a lungo termine.

Prezzo consigliato: 30 euro Acquista ora

The Munio Juniper Organic Body Oil

Olio idratante per il corpo con olio di cocco biologico e olio di sacha inchi, ricco di omega e vitamina E, contiene antiossidanti naturali ed è ideale per proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei radicali liberi. Combatte efficacemente i segni di invecchiamento. Contiene fragranze di olio di pino, foglie di alloro, semi neri e lime. L’olio essenziale di ginepro è utile in caso di stasi venosa, edemi, ritenzione idrica e cellulite. L’azione depurativa e astringente del ginepro si utilizza anche per problemi di acne, pelle grassa e impura.

Contiene: fragranze di olio di pino, foglie di alloro, semi neri e lime. Con ginepro raccolto a mano.

Prezzo consigliato: 24 euro

Rhea 2 Slim

Concentrato bifasico ad assorbimento istantaneo promette di contrastare gli inestetismi della cellulite e dell’adipe localizzato. La caffeina infatti attiva gli enzimi lipolitici,mentre lo iodio-trap attiva gli enzimi che scindono gli acidi grassi che costituiscono le strutture lipidiche. La formulazione sfrutta anche aspetti neuro cosmetici grazie a peptidi ossigenanti e dermoprotettivi, e dinamiche cromo-terapiche e olfattive.

Contiene: caffeina, iodio-trap e carnitina sono il fantastico trio che agisce direttamente a livello ipodermico.

Prezzo consigliato: 63 euro

Attivi Puri Concentrato Bifasico Snellente Collistar

Affina le forme ma svolge anche un’azione tonificante per l’esclusiva associazione di alghe marine e peptidi, mirate al trattamento d’urto delle adiposità localizzate. Alla ricchezza dell’olio associa la leggerezza dell’acqua. Inoltre non unge, lascia la pelle levigata, si assorbe in pochi istanti così da non lasciare traccia sugli abiti.

Contiene: a base di attivi marini ma non contiene iodio e può essere utilizzato anche da chi soffre di problemi tiroidei.

Prezzo consigliato: 41 euro Acquista ora

Olio anticellulite al peperoncino di Biofficina Toscana

Un olio per il trattamento cosmetico degli inestetismi della cellulite, ideale per un massaggio tonificante e drenante. Lascia la pelle più compatta, tonica e levigata.

Contiene: un attivo marino ricco in xantofille e acidi grassi polinsaturi, oleolito bio di peperoncino toscano unito ad altri oli bio vegetali ad azione elasticizzante.

Prezzo consigliato: 14 euro