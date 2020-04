Il massaggiatore anticellulite è un alleato preziosissimo nella lotta contro la pelle a buccia d’arancia, odiosa nemica di gambe belle e armoniose: abbiamo selezionato i prodotti migliori che funzionano davvero.

La cellulite è, infatti, un inestetismo che compisce tantissime donne e anche molti uomini. Si localizza soprattutto su cosce e glutei, e in misura minore nelle zone di addome, braccia e ginocchia. Bloccando la circolazione nell’area, fa apparire la pelle atrofizzata come meno tesa e bucherellata.

Come nasce la cellulite? Questo inestetismo è così diffuso perché sono tantissimi i fattori che contribuiscono alla sua formazione, dalla predisposizione genetica alla scarsa idratazione, da un’alimentazione troppo ricca di sale e grassi a una vita sedentaria.

Il modo migliore per combatterla è mettere in campo quattro strategie congiunte:

una crema anticellulite efficace l’azione del massaggiatore una attività fisica tonificante una alimentazione sana e equilibrata.

Tutti questi provvedimenti insieme aiutano la riduzione della cellulite e ne limitano la ricomparsa. La cellulite, naturalmente, è solo un inestetismo, ma alimentazione sana e esercizio costante sono alla base di uno stile di vita salutare, in grado di tenere lontane tante patologie, come quelle cardiovascolari.

Massaggiatore anticellulite, i migliori che funzionano davvero

Quale è la funzione del massaggiatore anticellulite? Il massaggiatore svolge un ruolo fondamentale in questa “lotta” per due motivi. Primo: grazie al massaggio, gli ingredienti attivi delle creme vengono assorbite completamente, più velocemente e più in profondità. Secondo: il massaggio attiva la circolazione. La circolazione se carente può dare vita alla cellulite. Riattivata, permette di contrastare la buccia d’arancia presente e di prevenire la formazione di nuovi inestetismi.

I migliori massaggiatori anticellulite, quelli che funzionano davvero, sono acquisti fondamentali perché raggiungono gli obiettivi prefissati senza che si perdano tempo e soldi.

In commercio ne esistono di diverse tipologie, manuali o elettrici, con vari accessori in grado di variarne la funzione. Il massaggiatore anticellulite manuale è efficace, ma la sua azione è meno “intensiva”; è un’opzione economica e facilmente trasportabile. Il massaggiatore anticellulite elettrico è un piccolo elettrodomestico con un’azione intensiva, perfetta per un attacco mirato, con spesso funzioni aggiuntive, tra raggi infrarossi che sviluppano calore e coppette.

La nostra redazione ha selezionato i più quotati, da acquistare anche sul web per trattamenti a casa in tempi di quarantena di Coronavirus. Tra l’altro, proprio questo periodo è il momento giusto per iniziare la vostra battaglia contro la cellulite!

La nostra scelta Ardes ARM240N Massaggiatore Anticellulite Zen 4 in 1 Super accessoriato Compatto, potente e super accessoriato, ha 3 tipologie di massaggio e la funzione infrarossi che sviluppa calore 52 € su Amazon Pro 4 accessori

Raggi infrarossi

Con pochette Contro Impugnatura poco pratica

Da Ardes un massaggiatore piccolo ma davvero completo per funzioni e accessori. Grazie al movimento rotatorio, permette di effettuare un massaggio “emozionale” con effetto circolatorio e contemporaneamente sviluppa calore con gli infrarossi. Il kit comprende il massaggiatore anticellulite, 4 accessori per massaggi e la pochette da viaggio.

Ottimo rapporto qualità/prezzo Vibraluxe Massaggiatore anticellulite Soluzione smart Semplice da usare, ha molti accessori e una pratica impugnatura antiscivolo 49 € su Amazon Pro Impugnatura antiscivolo

Dimensioni compatte

3 tipologie di massaggio Contro Incastri un po' duri

Vibraluxe Pro è un massaggiatore anticellulite dal massaggio profondo, grazie alla combinazione di rotazione a 360º e vibrazione a 3.200 rpm. Tre tipologie di massaggio: dimagrante, tonificante e rilassante. È ideale anche per zone con muscoli tesi come schiena, spalle e polpacci.

Il più economico Tesmed Cell massaggiatore anticellulite Da viaggio Il massaggiatore anticellulite manuale è ideale per chi preferisce una scelta easy, economica e poco impegnativa 9 € su Amazon Pro Maneggevole

Facile da usare

Funziona senza corrente Contro Poco adatto a azioni intensive

Un massaggiatore manuale adatto a contrastare la cellulite. Si può utilizzare ovunque, anche sotto la doccia, o in abbinamento alla crema anticellulite preferita. Non è necessario premere troppo (meglio evitare per proteggere i capillari). Basta procedere dal basso verso l’alto, con una pressione che si traduca in un piacevole massaggio della zona interessata.

Chic Set Vacuum con coppette e spazzola massaggiatore anticellulite Per trattamenti manuali Un kit che unisce il sistema delle coppette a pressione a un pratico massaggiatore manuale 28 € su Amazon Pro Materiali di qualità

Perfetta idea regalo

Per una coccola piacevole Contro Poco performante

Un kit davvero chic che comprende un sapone profumato, 3 coppette e il massaggiatore manuale. La coppettazione è una tecnica che migliora la circolazione (si può richiedere gratuitamente al venditore il manuale per sfruttarla al meglio), mentre la spazzola massaggiatrice manuale è utile per ampliare l’effetto della crema anticellulite preferita.

Senza filo Maniquick Massaggiatore Vakuum dermoaspirante Stimola la circolazione Un apparecchio che, con massaggio e aspirazione, permette di migliorare il funzionamento del sistema di drenaggio linfatico 95 € su Amazon Pro Massaggio modulabile

Pratico

Potente Contro Pulsante accensione scomodo

Facile da usare, questo massaggiatore potente unisce la funzione dei rulli massaggiatori alla funzione dermoaspirante delle coppette, che consente di migliorare il funzionamento del sistema di drenaggio linfatico. Si carica grazie al trasformatore e si può utilizzare in maniera pratica senza filo.