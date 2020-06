Olio di jojoba: le proprietà per capelli e pelle e quali scegliere

Capelli sfibrati e pelle del viso secca: è incredibile, ma un trattamento di olio di jojoba può essere la soluzione ideale a entrambi i tipi di problema, grazie a proprietà e benefici che si ritrovano nei migliori prodotti tra cui scegliere.

Questo rimedio naturale amatissimo è un olio molto corposo – in realtà una cera – che si ricava dai semi della Jojoba, pianta originaria del Messico, dell’Arizona e della California. Si tratta di un arbusto legnoso (può raggiungere anche gli 8 metri di altezza) longevo e abituato alla vita nelle aree desertiche. Da sempre i nativi americani della zona utilizzano i semi oleosi per curare scottature, cicatrici e infiammazioni cutanee.

Dopo una lavorazione che lo rende trasparente, l’olio di jojoba diventa ingrediente prezioso di molti prodotti per la cura del corpo.

Olio di jojoba: i benefici

Il segreto delle proprietà dell’olio di jojoba risiede nella struttura molecolare, molto simile a quella del sebo della pelle, e quindi in gradi di replicarne la funzione emolliente e protettiva. Questo olio vegetale, inoltre, è ricco di minerali, di Vitamina E, B2 e B3. Cosa comporta questo per capelli e pelle?

Olio di jojoba e capelli

L’olio di jojoba è un utile arma per combattere forfora, dermatite seborroica, doppie punte e, in generale, per irrobustire il fusto del capello.

Si può anche utilizzare sui capelli asciutti come finish, per un effetto morbido e lucente.

Olio di jojoba per pelle e viso

E sulla pelle? L’olio penetra velocemente con il massaggio, senza ungere, e idrata a fondo e lenisce pelle irritata, secca, desquamata, con acne, psoriasi ed eczemi.

L’azione rivitalizzante del tessuto, poi, la rende ideale come trattamento antiage naturale, delicato e adatto anche alle pelli sensibili.

Olio di jojoba, migliori prodotti

L’olio di jojoba non è un prodotto di bellezza dispendioso, per questo consigliamo, in generale, di puntare sempre sulla qualità, su proposte bio e che vengano, magari, da realtà equo solidali, vegan e cruelty free.

Ecco i magnifici 5 secondo la nostra redazione.

Versatile Artnaturals olio di jojoba 100% organico Organico Un prodotto organico versatile, per pelle secca e capelli rovinati, antinfiammatorio e antibatterico 32 € su Amazon Pro Pratico contagocce

Olio essenziale in omaggio

Idrata senza ungere Contro Nessuno

La confezione dell’olio di jojoba Artnaturals è deliziosa, perfetta anche come idea regalo. Oltre all’olio, da dosare facilmente con il contagocce, viene venduto con oli essenziali che possono essere mescolati per un effetto di benessere ulteriore, derivato dall’aromaterapia.

Il più economico Olio di Jojoba Bio Pressato a Freddo Eclat Puro Una formula ad assorbimento rapido che nutre e rivitalizza le cellule con vitamine B ed E, acidi grassi Omega-9, zinco e rame naturali 8 € su Amazon Pro Pressato a freddo

Adatto a cicatrici e irritazioni

Naturale al 100% Contro Nessuno

L’olio di Jojoba Eclat pressato a freddo è puro al 100% senza riempitivi, ricavato solo da semi di jojoba. Bastano poche gocce per idratare la pelle e controllare l’acne, ammorbidire i capelli, nutrire unghie e cuticole, lenire infiammazioni e arrossature.

Pelle nutrita e idratata LDREAMAM Olio di Jojoba Stimola la crescita dei capelli Un prodotto particolarmente versatile, per la cura del corpo dai capelli al viso passando per le unghie 14 € su Amazon Pro Adatto a pelle grassa, sensibile e mista

Perfetto per massaggi

Profumazione delicata Contro Nessuno

Da LDREAMAM un olio di jojoba particolarmente versatile. Si assorbe velocemente e non unge, è adatto a rendere luminosi e morbidi i capelli, setosa la pelle e ad ammorbidire le cuticole prima della manicure. Può essere utilizzato anche per massaggi e momenti di relax e meditazione.

Per pelle mista e grassa Bionoble Olio di jojoba bio Ultra pratico Olio di Jojoba biologico puro, che viene spremuto a freddo senza aggiunta di sostanze chimiche 11 € su Amazon Pro Con contagocce e pompa

Di design

Puro Contro Nessuno

Bionoble propone un prodotto di alta qualità, puro al 100%, oltre che biologico, naturale e pressato a freddo. Un rimedio naturale adatto alla salute dei capelli, del corpo, delle mani, della pelle del viso. Praticissimi i due diversi dosatori, con pompa e pipetta in vetro. Anche l’occhio vuole la sua parte? La bottiglia di vetro ambrata e il packaging sono super trendy.

La nostra scelta Naissance olio di jojoba d’Oro biologico Certificato Ricco di sostanze nutrienti utili per la pelle, come acidi grassi, vitamine e fitosteroli 22 € su Amazon Pro Vegan, Cruelty Free, senza OGM

Non unge

Puro al 100% Contro Nessuno

L’olio di jojoba d’Oro di Naissance è puro al 100%, non raffinato, pressato a freddo. La profumazione rilascia un odore tenue e di noci, mentre il suo colore va dal giallo chiaro al dorato. Ideale per idratare la pelle, le mani e le unghie, per ammorbidire i capelli o per essere usato come base per il massaggio o per lozioni aromaterapeutiche se mescolato a oli essenziali.