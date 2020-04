Prodotti per doppie punte: i migliori

I prodotti per doppie punte sono fondamentali per contrastare e per prevenire questo fastidioso inestetismo che può rovinare la lunghezza del capello: ecco i migliori, da acquistare anche online.

Ma cosa sono le doppie punte? La tricoptilosi è una rottura delle punte molto frequente (specialmente in chi ha i capelli lunghi) che si manifesta come una biforcazione o ripartizione molteplice della parte terminale del capello.

Sebbene possa considerarsi un inestetismo, in realtà le cause delle doppie punte possono risiedere nella salute del capello, in quanto il risultato di un deterioramento della struttura capillare.

Quali sono i motivi per cui si formano? I più diffusi sono:

caldo, freddo, vento e altri agenti atmosferici;

salsedine del mare e cloro della piscina;

inquinamento atmosferico;

uso continuo e non protetto di phon e piastra per capelli;

colorazioni aggressive e permanenti;

alimentazione poco sana e fumo di sigarette.

Per evitare le doppie punte, quindi, bisogna lavorare su più fronti. Prima di tutto puntare su uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata ricca di vitamine e sali minerali essenziali per la salute dei capelli. Poi sulla protezione da fattori di stress per i capelli, come le temperature, i raggi del sole o la salsedine, grazie a prodotti mirati.

Per eliminare le doppie punte in una fase avanzata basta spuntare i capelli. Per curarle e prevenirle, inoltre, è necessario scegliere prodotti ristrutturanti ad hoc.

I migliori prodotti per doppie punte

Maschere, spray, oli riparatori sono formulati dalle migliori case esperte di prodotti per la cura dei capelli in modo da rigenerare e idratare chiome sfibrate e danneggiate.

Le proposte sono per tutti i gusti, dai trattamenti leave in, che non hanno bisogno di risciacquo, agli oli come quello di Argan, un preziosissimo aiuto dalla natura per capelli sani e luminosi. Ci sono poi le maschere che uniscono l’azione nutritiva a quella protettiva, fondamentale in inverno quanto in estate.

Abbiamo selezionato 5 tra i prodotti migliori per le doppie punte, da comprare anche online.

Ricostruisce il capello WELLA SP Luxe Oil Con olio di Argan Un olio ricostruttivo perfetto per donare nuova vitalità ai capelli. Il risultato? Una chioma morbida e lucente 29 € su Amazon Pro Profumazione delicata

Applicazione facile

Sia per capelli asciutti che umidi Contro Nessuno

Dall’esperienza WELLA un olio perfetto per riparare le doppie punte e nutrire a fondo il fusto del capello grazie all’Argan. Si può utilizzare prima di lavare i capelli, dopo lo shampoo sui capelli umidi, sui capelli asciutti, sul cuoio capelluto in posa tutta la notte.

10 funzioni INTERCOSMO Il Magnifico 10 Maschera Spray Intensiva Azione intensiva Uno spray multifunzione per capelli, un trattamento innovativo, che unisce la consistenza e le proprietà di una maschera alla comodità e velocità di uno spray 30 € su Amazon Pro Senza risciacquo

Versatile

Veloce da usare Contro Nessuno

Una maschera spray intensiva senza risciacquo che regala con una applicazione dieci benefici. Quali? Ripara i capelli danneggiati; disciplina il crespo; protegge dal calore; facilita la piastra; dona brillantezza; protegge il colore; districa il capello; dà corpo e volume; previene le doppie punte; mantiene la piega più a lungo.

Il più economico REVLON Lozione per capelli All-in-one Trattamento completo Da Revlon una maschera senza risciacquo che in dieci applicazioni trasforma i capelli in chiome morbide e sane 26 € su Amazon 27 € risparmi 1 € Pro Confezione conveniente

Non appesantisce i capelli

Fortifica e protegge Contro Nessuno

Firmata Revlon, questa maschera multifunzionale è super performante. Ripara i capelli secchi e rovinati, illumina, ammorbidisce, protegge dal calore, permette all’acconciatura di durare più a lungo e, naturalmente, contrasta le doppie punte.

Facile da usare Milk Shake Incredible Milk 12 Effects Prestazioni professionali Una maschera cremosa che si applica in maniera pratica grazie allo spray 26 € su Amazon Pro Profumo piacevole

Applicazione pratica

12 azioni Contro Nessuno

Dieci azioni non vi sembrano abbastanza? L’accattivante Milk Shake Incredible Milk ne ha ben 12. Tra l’altro protegge i capelli dai raggi UV; ripara; aiuta a mantenere vivo il colore; protegge dal calore; districa; mantiene lo styling; lucida; crea corpo e volume; controlla l’effetto crespo; impedisce la formazione di doppie punte.

La nostra scelta MoroccanOil Per tutti i tipi di capelli Un prodotto di alta qualità, che non unge e si utilizza per ammorbidire, per lo styling e il finishing 33 € su Amazon 35 € risparmi 2 € Pro Capello effetto seta

Non unge

Super nutriente Contro Nessuno

Un trattamento con olio di Argan, rimedio naturale ricco di antiossidanti e di vitamine che potenziano la luminosità. Districa, velocizza il tempo di asciugatura se applicato sui capelli bagnati e aumenta la luminosità, lasciando le lunghezze nutrite, trattabili e setose.