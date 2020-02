Olivia Palermo festeggia il compleanno con il lancio del suo nuovo brand

Buon compleanno ad Olivia Palermo, la blogger di moda di origini italiane che è diventata famosa in tutto il mondo ed è fonte di ispirazione per le fashion addicted.

Olivia, che oggi 28 Febbraio compie 34 anni, è partita da zero costruendo con le sue mani una carriera brillante. Dopo essere stata immortalata in alcune foto da Patrick McMullan, la Palermo ha cominciato a farsi strada sui social diventando una fashion blogger da oltre sei milioni di follower su Instagram.

L’influencer inizia a scalare le vette del successo dopo la sua partecipazione al reality show di MTV The City. Grazie alla popolarità acquisita nel programma, Olivia comincia a farsi notare nel mondo della moda collaborando con Diane Von Furstenberg e con Elle.

Da quel momento in poi la it girl è diventata inarrestabile tanto da apparire puntualmente sui più importanti magazine femminili come Cosmopolitan, Marie Claire, Harper’s Bazaar e L’Officiel.

Per non farsi mancare nulla, la fashion blogger ha deciso di creare un suo brand ispirato allo stile glamour ed elegante che la contraddistingue. La linea di abbigliamento Olivia Palermo Collection è stata lanciata lo scorso 14 Febbraio e comprende oltre cinquanta pezzi da sfruttare nella bella stagione tra top di seta, camicie e completi maschili.

La collezione è disponibile sul sito ufficiale oliviapalermo.com, da Saks Fifth Avenue, su saksfifthavenue.com e in alcuni negozi specializzati in Nord America, Europa, Medio Oriente, Australia e Giappone.