Carla Bruni e Bella Hadid identiche sulla copertina di ELLE France

La somiglianza tra Carla Bruni e Bella Hadid è impressionante tanto da sembrare davvero madre e figlia!

A dimostrarlo, basta dare un’occhiata all’ultima copertina di ELLE France in cui l’ex First Lady francese di 52 anni e la top model 23enne posano insieme al direttore creativo di Burberry Riccardo Tisci. Le due sono in forma smagliante e sembrano identiche mentre sfoggiano abiti trapuntati della casa di moda dello stylist.

Bella ha voluto ringraziare personalmente Tisci condividendo l’immagine della copertina suo suo profilo Instagram: “Grazie a Riccardo Tisci per averci portato sul set insieme per la prima volta… è stato il giorno più divertente di sempre. Ti amo alla follia!“.

I fan della modella si sono immediatamente scatenati con commenti di stupore data la somiglianza impressionante con la Bruni: “Siete davvero delle gemelle!“; “Ragazzi sembrate una vera famiglia“; “Carla Bruni somiglia tantissimo a Bella“.

Le due, in verità, già erano state fotografate insieme quando si erano incontrate casualmente alla Fashion For Relief organizzata in occasione del Festival di Cannes nel 2018. Guardando gli scatti, è impossibile non notare le stesse caratteristiche somatiche: capelli castani lunghi fino alle spalle, occhi chiari, naso dritto e labbra increspate. Carla, in quell’occasione, aveva addirittura scherzato sull’argomento definendo la modella come una “figlia segreta“.

Insomma, le due sono davvero due gocce d’acqua e la somiglianza è ancora più impressionante se si mettono a confronto le foto di quando la Bruni sfilava in passerella alla stessa età che adesso ha la sua collega!