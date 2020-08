Orecchini: le nuove tendenze 2020 

Gli accessori sono il modo migliore di donare un tocco unico al solito outfit. Per completare un look non basta azzeccare l’abbinamento di borse e scarpe ma occorre bilanciare la scelta di bijoux e gioielli e, in particolare, degli orecchini. Amati dagli stilisti e dalle celebrities – secondo Jennifer Lopez “Le donne non dovrebbero mai uscire senza orecchini. Non esibirne un paio è un’occasione mancata” – gli orecchini sono i veri protagonisti delle tendenze 2020.

Sono tantissimi i modelli tra i quali scegliere: da quelli dalla forma più piccola, delicata e sofisticata, a quelli extra large, decisamente più vistosi. Ma quali sono le novità e le tendenze 2020 per gli orecchini?

Ear Cuff: è uno dei trend più in voga del momento. Possono indossarli anche chi non ha il buco alle orecchie perché si aggancia al padiglione, decora e colora meravigliosamente l’orecchio. Ultimissima tendenza tra le celebrities, sta diventando un must have anche in Italia. Orecchino singolo: che sia piccolo e delicato oppure extralarge e vistoso, l’orecchino singolo è originale e di grande tendenza. Lasciatevi ispirare dallo stile dell’abito e sceglietelo in base all’outfit per un effetto wow assicurato. Mini orecchini: delicati, romantici ed eleganti, il trend di quest’anno predilige il rose-gold. Puntando su questo accessorio avrete la certezza di possedere un accessorio che difficilmente passa di moda. Orecchini a cerchio con pendente: direttamente dagli anni ‘80 e primi anni 2000, tornano di moda i cerchi. Di qualsiasi dimensione e da indossare in ogni occasione, gli orecchini a cerchio sono eleganti e femminili. Orecchini con l’iniziale del nome: semplici ma di grande effetto, gli orecchini con l’iniziale del nome possono essere il regalo perfetto e originale per chiunque ami essere alla moda.

Gli orecchini più belli disponibili online

Dove comprare orecchini online? Lo shop online di Rue des Mille propone orecchini versatili, eleganti ma divertenti allo stesso tempo, realizzati in argento 925 e rifiniti a mano. Dalle forme iconiche morbide e minimali, possono essere il simbolo di emozioni e momenti della vita da ricordare per sempre. Orecchini straordinari dal fascino artistico, per tutti i gusti e le occasioni: tante le possibilità di scelta per creare la giusta combinazione dell’outfit e dichiarare il proprio earring statement.

Ecco le collezioni per scegliere il modello in grado di rispondere alle esigenze di ogni personalità.

Jungle Tribe : i modelli di questa collezione sono colorati, ultra brillanti e dallo stile un po’ pazzo! Per chi ama i look grintosi e fuori dagli schemi.

: i modelli di questa collezione sono colorati, ultra brillanti e dallo stile un po’ pazzo! Per chi ama i look grintosi e fuori dagli schemi. Stardust Planet : i modelli di questa collezione sono super brillanti, tanto da ricordare un cielo stellato. Per donne sognatrici e dall’animo romantico.

: i modelli di questa collezione sono super brillanti, tanto da ricordare un cielo stellato. Per donne sognatrici e dall’animo romantico. Stardust Tribe : per chi vuole brillare di luce propria e affrontare le giornate con grinta, i modelli di questa collezione riescono ad unire luminosità e carattere deciso.

: per chi vuole brillare di luce propria e affrontare le giornate con grinta, i modelli di questa collezione riescono ad unire luminosità e carattere deciso. Gipsy Chic: per tutte le donne dal cuore nomade, dall’animo gipsy e un po’ ribelle, i modelli di questa collezione sono decisamente festosi e vibranti.

Pubbliredazionale