Ci siamo. Dopo New York, Londra e Milano è il turno della Fashion Week di Parigi che debutta lunedì 27 settembre e si conclude martedì 5 ottobre 2021. A sfilare sono ben 92 case di moda: un atteso ritorno sulle passerelle dal vivo, anche se con pubblico ridotto e munito di green pass. Ad aprire le danze è il finalista del premio per i giovani stilisti LVMH, Kenneth Ize, mentre a chiudere i nove giorni parigini della moda sono 40 designer che con una sfilata collettiva rendono omaggio ad Alber Elbaz, il defunto couturier di AZ Factory.

Tra i due eventi di apertura e chiusura, molti dei maggiori marchi mondiali, come Christian Dior, Balmain, Hermès, Balenciaga, Givenchy, Chanel, Miu Miu e Louis Vuitton, mettono finalmente in scena le loro sfilate live. In tutto, sono 37 i brand che propongono i loro show dal vivo, un’ampia adesione post pandemia se si pensa che il 2020 ha visto sfilare solo due maison, Hermès e Coperni. Altri 32 marchi hanno in programma presentazioni fisiche con mix di video e modelle dal vivo in location a cui si accede solo su invito. Tutti gli eventi digitali sono trasmessi sul sito ufficiale della Fédération de la Haute Couture e de la Mode (FHCM).

Nel cartellone della Fashion Week d’Oltralpe anche due nuovi marchi, Botter e Ludovic de Saint Sernin. Ma anche Shang Xia, il marchio cinese del lusso di cui Exor, la holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia italiana Agnelli, ha acquisito il controllo prelevandolo da Hermès. Atteso inoltre il debutto da Rochas di Charles de Vilmorin, lo stilista 24enne che ha già debuttato con una collezione d’alta moda del suo marchio omonimo. Riflettori puntati anche su Ann Demeulemeester, con la sua prima collezione dopo l’acquisizione nel 2020 del suo brand da parte dell’imprenditore italiano Claudio Antonioli. Tra gli assenti alcuni celebri designer come Saint Laurent, Celine, Off-White, Alexander McQueen, Sacai, Comme des Garçons e Junya Watanabe.