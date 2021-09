La London Fashion Week 2021 in 10 look da ricordare

Il mese della moda continua con la London Fashion Week 2021 che porta in passerella le collezioni Primavera-Estate 2022, svelando le tendenze della prossima stagione. Nonostante la pandemia ancora in corso, si ritorna in presenza con una ritrovata voglia di ricominciare e di ottimismo.

Londra è da sempre la capitale in cui vengono presentati look innovativi e trend eccentrici e stravaganti e quest’anno le proposte fashion sono un inno alla modernità e alla sostenibilità. Tra stilisti famosi, nuovi fashion designer e brand eco-friendly, sono tanti i trend lanciati in passerella che indosseremo e che caratterizzeranno il nostro guardaroba.

La London Fashion Week 2021 è un tripudio di abiti dal sapore vintage, di pizzi sangallo e tulle ma anche di stampe floreali dai colori pastello. Non manca l’approccio più contemporaneo segnato da mini dress dallo stile seducente dove le gambe vengono messe in bella mostra e i capi lingerie, come collant velati e giarrettiere, diventano un must have.

La grande novità di quest’anno è la stratificazione dei vestiti: gli stilisti giocano con lo styling proponendo idee di look in cui crop top e bralette vengono indossate sopra trench, camice e vestiti nella vita quotidiana. Infine, immancabili sono lustrini, paillettes e tessuti metallizzati che creano giochi di luce su outfit colorati e dall’effetto scintillante. Ecco i 10 look più belli da ricordare.

Il look stratificato di Simone Rocha

Parola d’ordine: stratificare. Questo è il trend lanciato sulle passerelle della London Fashion Week 2021 da Simone Rocha. In particolare, i capi di abbigliamento lingerie come la bralette si presta ad essere indossata in versione stratificata sopra a capispalla come trench, camice e T-shirt, mettendo ben in vista il suo lato più seducente.

Il tailleur maschile di Victoria Beckham

Victoria Beckham porta in passerella la contemporaneità proponendo una fusione tra lo stile maschile e quello femminile. Un esempio è il tailleur dal taglio maschile e dal design sartoriale composto da blazer leggero e pantalone largo con pinces completato da una seducente camicia con scollo a V color azzurro.

Gli abiti in pizzo sangallo di Erdem

Sofisticati ed eleganti, dal mood vintage ed etereo che non passa mai di moda: tra i look da ricordare della London Fashion Week 2021 gli abiti in pizzo sangallo di Erdem sono destinati a fare tendenza durante la prossima Primavera-Estate 2022. A rendere gli abiti ancora più pregiati sono i giochi geometrici creati dai ricami in pizzo uniti ai dettagli di volant, laccetti e rouches lungo maniche e collo.

Il cappotto preppy di Molly Goddard

Molly Goddard riporta in auge lo stile preppy ispirato alla moda dei college americani, rivisitato in chiave contemporanea. Lo fa attraverso un classico cappotto in cotone arricchito da nastri e volant e abbinato a una mini gonna a palloncino bianca che contrastano con lo stile punk di maxi calzettoni multi-righe colorate e un paio di zeppe squadrate. Due stili che si fondono alla perfezione: punk e preppy.

L’abito sostenibile di Richard Malone

La sostenibilità è uno dei temi centrali della London Fashion Week 2021 che propone una serie di look composti da materiali riciclati. Ne è un esempio l’abito di Richard Malone realizzato in jersey riciclato che si conferma un’opera d’arte da indossare. A conquistare è il suo design futuristico che ricorda le corna di un’ariete mentre la gonna è una cascata di maxi balze voluminose.

Il vestito bianco con maxi spacco di Labrum London

Uno dei trend più in voga della Primavera Estate 2022 lanciati in occasione della London Fashion Week 2021 sono gli spacchi vertiginosi e seducenti declinati su maxi dress e che scoprono le gambe. Un esempio è l’abito bianco con profondo spacco di Labrum London ideale per le sere d’estate e dallo stile elegante e sofisticato. Il tocco di stile? L’enorme turbante in testa che si trasforma nel copri capo fashion dell’estate.

Il look lingerie di Nensi Dojaka

Body, collant e bralette sono i capi di abbigliamento lingerie che compongono i look proposti dalla giovane stilista albanese Nensi Dojaka. L’emergente fashion designer lancia uno dei trend più in voga della prossima bella stagione, sdoganando la classica convinzione che la lingerie va portata solo sotto gli abiti e rivoluzionando la moda underwear. La lingerie, invece, va mostrata e compone degli outfit sensuali ed eleganti. Un esempio è il look composto da body e calze velate con decoro di ricamo a fiori che sembra una giarrettiera abbinati a un paio di scarpe flat a punta in vernice nera. Il risultato? Moda sexy in arrivo.

I pantaloni di paillettes di David Koma London

Tra i look più belli da ricordare della London Fashion Week 2021 destinato a diventare fonte di ispirazione per lo stile dell’estate 2022 è l’outfit proposto da David Koma London. I protagonisti di questa mise sono un paio di pantaloni skinny giallo fluorescente tempestati da paillettes abbinati a una giacca in vernice nera. Nel segno che le paillettes saranno un must have della bella stagione.

L’uniforme a fiori di Paul&Joe Paris

Per la prossima Primavera-Estate 2022 immancabili saranno i fiori. Lo conferma Paul&Joe Paris che rivisita la classica uniforme attraverso una jumpsuit a fiori. Quest’ultima ci riporta indietro al mondo dell’infanzia rappresentato da toni pastello e dettagli romantici. A farla da padrone sono proprio le decorazioni di pizzo lungo le maniche a palloncino e il colletto rotondo posato su un quadrato a bavaglio declinato su un look a fiori che comprende anche un paio di ankle boots.

La jumpsuit rossa di Richard Quinn

Richard Quinn riporta in auge lo stile raffinato ed elegante di una classica jumpsuit e offre un’ispirazione di styling per i futuri look da cerimonia estiva. Lo fa attraverso una jumpsuit in chiffon rossa con scollo a cuore e bustier a vita alta segnata da pantaloni larghi e morbidi che offrono comfort e stile ineguagliabile.