Moda Primavera Estate 2022: le tendenze da Parigi

Il mese della moda si è concluso a Parigi con le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2022 che anticipano le tendenze della prossima stagione. Da capitale francese arrivano i diktat della moda che puntano alla riscoperta della moda del passato.

Sì, perché le tendenze da Parigi parlano forte e chiaro: dai gloriosi anni ’60 ai mitici anni ’90, la moda attinge dagli archivi per rispolverare capi di tendenza dell’epoca rivisitati in chiave contemporanea. Ritorna la vita bassa per gonne midi e pantaloni, mentre rouches e volant trionfano su gonne a campagna e abiti lunghi.

Lo stile classico del vestito a tubino viene posto in contrasto con tagli geometrici che scoprono porzioni di pelle e mostrano sensualità. Lo street style viene reinterpretato mixando capi casual con quelli più eleganti e sofisticati come bluse con pizzi e nastri di raso.

I tailleur, invece, abbracciano l’essenzialità dei tagli sartoriali semplici, hanno linee dritte e colori fluo e appariscenti. Ecco le tendenze moda Primavera-Estate 2022 da Parigi.

Il bianco e il nero

In occasione della Paris Fashion Week 2021, Chanel porta in passerella il classico bianco e nero declinato su bikini e interi che si ispirano ai modelli degli anni ’90 e in particolare ricordano la collezione disegnata da Karl Lagerfeld nel 1995. In particolare, la Maison francese stravolge i classici canoni della moda beachwear e suggerisce di indossare i costumi anche in città. Ad esempio, gli interi con scollo profondo si trasformano in body eleganti da indossare sopra a t-shirt esaltate da lunghe collane e cinture preziose in vita. Mentre gli accessori sono il tocco di stile con cui completare il look virando verso ballerine bicolore e una morbida borsa shopper trapuntata.

Il ritorno della vita bassa

Non più alta e regular, la primavera-estate 2022 segna il ritorno della vita bassa direttamente dai primi anni 2000. Scopre la pancia e mette in mostra l’0mbelico e verrà declinata su gonne midi, pantaloni e jeans. Pioniere di questa tendenza avvistata sulle passerelle parigine è Miu Miu con un look composto da una gonna a matita di lunghezza media a vita bassa che mette in mostra la pancia e fa intravedere gli slip abbinata a una camicia crop e un paio sneakers con calzettoni in spugna per un look street style pronto all’uso.

Rouches, balze e volant

La prossima bella stagione vedrà il trionfo di rouches, balze e volant: lo annunciano le collezioni moda primavera-estate 2022 presentate a Parigi che sono un inno al romanticismo e alla femminilità. Un esempio è l’abito midi di Giambattista Valli caratterizzato da una gonna con cascata di balze di rouches in tulle abbinata a un mini top con scollatura olimpionica e profonda. Il risultato è un look elgante da indossare per le prossime cerimonie estive.

I tailleur minimalisti

Per la primavera-estate 2022 i tailleur abbracciano le forme pulite ed essenziali dai tagli sartoriali minimalisti. A portarli in passerella è Maria Grazia Chiuri per Dior con una collezioni che guarda allo slim look del 1961 che segnò il debutto di Marc Bohan alla Maison e una rottura con il New Look di Monsiuer Dior. Le silhouette così diventano più sportive e lineari, più snelle e libere, declinate su tailleur sartoriali con giacche e gonne accorciate indossate con scarpe a punta quadrata e tacco largo a metà tra una Mary Jane e un sandalo. Sarà forse un nuovo stile Dior? Chissà, ma è certo che Dior reinterpreta l’estetica classica e la adatta ai giorni moderni.

Le jumpsuit attillate

Secondo le tendenze della moda primavera-estate 2022 dettate sulle passerelle di Parigi, la jumpsuit attillata sarà uno dei capi must have della prossima soleggiata stagione. Lo sa bene Saint Laurent che presenta una collezione ricca di una vasta gamma di tute effetto seconda pelle, attillate e aderenti alla silhouette del corpo decorate da importanti fantasie floreali con scollature pronunciate e dettagli di cinture in vita ton sur ton.

I tubini cut-out

A Parigi, il classico tubino bon ton viene rivisitato in chiave moderna e contemporanea attraverso materiali lucidi in finta pelle e dettagli di oblò che scoprono il corpo. Come il vestito cut-out di Courrèges effetto vinilico con taglio frontale e scollatura a incrocio abbinato a un paio di pantaloni a zampa a costine. Il risultato? Il nuovo modo di indossare i vestiti corti.

I bustier

Sulle passerelle della Paris Fashion Week trionfano anche i top bustier dalle forme rigide e che fasciano la figura. Per la prossima bella stagione si indossano insieme a lunghe gonne vaporose e fluttuanti con pieghe e nei materiali naturali della raffia intarsiata come suggerisce Gabriela Hearst.

Lo street style

In città, in viaggio o per un aperitivo tra amici: lo street style è lo stile versatile e comodo da indossare tutti i giorni. A Parigi viene rivoluzionato abbracciando il comfort e il glamour non solo dei classici capi di abbigliamento casual (come jeans e pantaloni sloucy) ma anche quelli più sofisticati come i caftani di ispirazione hippie di Chloé.