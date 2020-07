Eyeliner colorato per occhi marroni, verdi e celesti

Siete amanti di matite occhi e eyeliner colorato ma non sapete come usarli nel make-up di tutti i giorni? Le regole dei colori e un pizzico d’attenzione nei confronti delle tendenze trucco sono indispensabili per non sbagliare.

Dar vita a un look grafico di sicuro effetto, come il cat eye, o allungare lo sguardo è sempre più facile con gli eyeliner di ultima generazione che sono dotati di facile applicatori sempre più sofisticati e semplici da usare anche per chi non ha il talento del make-up artist. Le opzioni cromatiche, poi, sono sempre più ampie grazie alle nuove proposte di eyeliner colorato che si affiancano al classico nero.

Eyeliner colorato per occhi marroni

Azzurro : nuance perfetta per un make-up da giorno, l’azzurro illumina gli occhi marroni e allargano lo sguardo.

: nuance perfetta per un make-up da giorno, l’azzurro illumina gli occhi marroni e allargano lo sguardo. Verde : sguardo magnetico con il verde, che permettono all’iride nocciola di brillare e avere una luce molto speciale.

: sguardo magnetico con il verde, che permettono all’iride nocciola di brillare e avere una luce molto speciale. Melanzana: intensi gli occhi con la sfumatura melanzana che si abbina alla perfezione con gli occhi marroni.

Il prodotto consigliato: Le Liner de Chanel

Eyeliner liquido in nuance Rouge Noir dotato di un applicatore a pennello morbido e preciso che permette un’applicazione facile in un solo gesto.

Caratteristiche: applicato sulla base superiore delle ciglia e nell’angolo esterno dell’occhio (per un risultato intenso), sottolinea lo sguardo e lo rende più profondo in un solo gesto.

applicato sulla base superiore delle ciglia e nell’angolo esterno dell’occhio (per un risultato intenso), sottolinea lo sguardo e lo rende più profondo in un solo gesto. Formula: a lunga tenuta crea una pellicola simile al lattice per prolungare la tenuta. Waterproof e no transfer, il risultato make-up è estremamente intenso per tutto il giorno.

Prezzo consigliato: 37 euro Acquista ora

L’eyeliner per occhi verdi

Viola : è la nuance che come nessun’altra mette in evidenza gli occhi verdi, (poiché il viole è il colore complementare del verde) ideale per un make-up grafico o per un’applicazione sfumata.

: è la nuance che come nessun’altra mette in evidenza gli occhi verdi, (poiché il viole è il colore complementare del verde) ideale per un make-up grafico o per un’applicazione sfumata. Rosa : da dosare con attenzione ma di sicuro effetto il rosa, dal cipria alla nuance shocking.

: da dosare con attenzione ma di sicuro effetto il rosa, dal cipria alla nuance shocking. Magenta: risultato dark con un magenta, che rende gli occhi verdi ancora più chiari e fa risaltare la parte dorata dello sguardo.

Il prodotto consigliato: Sysley Phyto-Eye Twist

Prodotto all-in-one per le palpebre: ombretto + matita + eyeliner.

Caratteristiche: la sua mina formato maxi, fondente e scorrevole, permette di colorare le palpebre, disegnare facilmente un make-up dalla forma grafica o realizzare un tratto di eyeliner XXL.

la sua mina formato maxi, fondente e scorrevole, permette di colorare le palpebre, disegnare facilmente un make-up dalla forma grafica o realizzare un tratto di eyeliner XXL. Formula: ricca di principi attivi di origine vegetale (Tè verde, Giglio bianco, Camelia) si prende cura della pelle delicata delle palpebre.La sua texture colata ultra sensoriale e waterproof permette un’applicazione estremamente facile e una tenuta impeccabile per tutta la giornata.

Prezzo consigliato: 40,90 euro Acquista ora

Occhi celesti: l’eyeliner colorato

Giallo : tra i colori pop più gettonati, per un make-up originale e perfetto per l’estate? Il giallo dalla variante canarino fino a quella uovo.

: tra i colori pop più gettonati, per un make-up originale e perfetto per l’estate? Il giallo dalla variante canarino fino a quella uovo. Rosso : sta bene anche agli occhi verdi, ma è perfetto sull’occhio chiarissimo, azzurro, ceruleo.

: sta bene anche agli occhi verdi, ma è perfetto sull’occhio chiarissimo, azzurro, ceruleo. Arancione: non solo mandarino, ma anche albicocca e corallo sono tonalità calde che esaltano l’iride degli occhi azzurri e la portano in primo piano.

Il prodotto consigliato: Dior On Stage Liner

Eyeliner con punta in feltro ultra-flessibile che combina la semplicità di un pennarello alla flessibilità di un pennello.

Caratteristiche: la punta sottile libera il gesto e accompagna il tratto alla perfezione, per riprodurre con un solo movimento tutti i look desiderati.

la punta sottile libera il gesto e accompagna il tratto alla perfezione, per riprodurre con un solo movimento tutti i look desiderati. Formula: waterproof ultra-pigmentata è declinata in 3 effetti dall’intensità estrema (vinile, mat e satinato) e garantisce una tenuta estrema per 24 ore.

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora