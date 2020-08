Pennello fondotinta: quali sono e marche migliori

Il pennello per il fondotinta è uno degli strumenti fondamentali da tenere nel beauty case del make-up, perché permette di stendere in maniera omogenea questo trucco in versione liquida, cremosa, compatta o in polvere: ma quali sono i pennelli da scegliere e le marche migliori su cui puntare per il prossimo acquisto?

Il fondotinta, infatti, in qualsiasi varietà, risulterà più naturale e morbido se sfumato con le setole. Il pennello consente non solo di distribuire in modo uniforme il prodotto, ma anche di arrivare nelle zone del viso più critiche da raggiungere, come il contorno occhi, l’attaccatura dei capelli e le ali del naso.

Pennello fondotinta: quali sono e come utilizzarli

Il fondotinta si può stendere sulla pelle picchiettando con le dita o con l’apposita spugnetta. Perché, allora, scegliere il pennello? Spesso questo strumento regala un effetto più naturale, meno pesante e più omogeneo. Ecco le tipologie e come utilizzarlo.

Pennello a lingua di gatto . Quello a lingua di gatto, piatto e con setole fitte e corte, è il pennello da fondotinta per eccellenza. Funziona molto bene con prodotti densi, in stick o in crema.

. Quello a lingua di gatto, piatto e con setole fitte e corte, è il pennello da fondotinta per eccellenza. Funziona molto bene con prodotti densi, in stick o in crema. Pennello da cipria . Se utilizzate un fondotinta liquido o in mousse, potreste già avere nella trousse un inaspettato alleato, il pennello da cipria! Utilizzatelo con movimenti rotatori e puntate poi su un pennello più piccolo per i punti critici.

. Se utilizzate un fondotinta liquido o in mousse, potreste già avere nella trousse un inaspettato alleato, il pennello da cipria! Utilizzatelo con movimenti rotatori e puntate poi su un pennello più piccolo per i punti critici. Pennello kabuki . Con setole corte e fitte, ha un’ottima capacità coprente, utilizzato con i liquidi ma anche con i fondotinta densi, picchiettando la pelle.

. Con setole corte e fitte, ha un’ottima capacità coprente, utilizzato con i liquidi ma anche con i fondotinta densi, picchiettando la pelle. Buffing brush . Con movimenti rotatori, grazie alle setole fitte, riesce a stendere le consistenze più cremose.

. Con movimenti rotatori, grazie alle setole fitte, riesce a stendere le consistenze più cremose. Stippling brush. Con setole flessibili e mobili, si utilizza per picchiettare sulla pelle fondotinta liquidi e facili da stendere.

Le marche migliori di pennelli per fondotinta

Sul mercato sono disponibili moltissimi tipi di pennelli per fondotinta, da scegliere in base al prodotto, alla propria manualità e alle esigenze. Il consiglio è quello di farsi indirizzare da un’esperta e di provare, facendo un po’ di pratica, fino a trovare lo strumento che fa per voi.

Pennello fondotinta Kiko

Tra le tante proposte del brand, abbiamo selezionato Face 06 Sponge Core Foundation Brush, un pennello con cuore in spugna, ideale per fondotinta liquidi e fluidi, con fibre sintetiche. Acquista ora

Pennello Yves Rocher

Davvero versatile il pennello uniformante. Per fluidi e polveri, è ideale per un’applicazione leggera e omogenea sia del fondotinta che della cipria. Le setole ultra-morbide sono di due lunghezze differenti, per una stesura uniforme e un incarnato naturale.

Pennello fondotinta Wycon

Uno stippling brush in setole sintetiche fitte e ultra piatte, ideale per garantire una stesura del prodotto uniforme e professionale. È particolarmente indicato per stendere e sfumare fondotinta compatti e fluidi in modo facile.

Pennello per fondotinta MAC

Vastissima la scelta dei prodotti firmati MAC. Molto utile il 193 ANGLED FOUNDATION BRUSH, un pennello per fondotinta di qualità professionale, per una applicazione precisa, creato per donare una finitura impalpabile come seta.

Pennello Sephora

Fa parte della Sephora Collection il pennello professionale per fondotinta n°47. Con la sua forma piatta e le setole scalate è appositamente studiato per i fondotinta liquidi, ma può essere utilizzato anche per l’applicazione di maschere, primer e BB cream. Acquista ora

Pennello fondotinta BioNike

Specifico per la stesura di fondotinta fluido, cremoso o compatto, il Defence Color di BioNike ha una innovativa forma tonda con taglio obliquo, che permette di raggiungere anche le zone più difficili. Fatto a mano. Acquista ora