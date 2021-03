Pennello kabuki, il genio del make-up

È uno strumento indispensabile per il make-up perché, in maniera pratica e veloce, consente una stesura perfetta del trucco su tutta la pelle: si tratta del pennello kabuki. La sua storia è molto antica: proveniente dal Giappone, deve il suo nome al teatro Kabuki, dove l’arte del canto, della danza e del dramma si mescolano da secoli sulla ricercatezza di un trucco denso e unico.

Perfetto per l’applicazione uniforme dei diversi prodotti in polvere, liquidi o in crema il pennello kabuki ad angolo è usato sia per il contouring viso.

Come è fatto il pennello kabuki?

È un pennello molto usato nel make-up di tutti i giorni, si presenta in diversi modelli per adattarsi meglio a viso, zigomi e contorno occhi.

Le sue setole sono spesso in fibra sintetica e cruelty free e, a seconda del suo impiego, il pennello può essere anche in setole morbide, larghe e affusolate, arrotondate oppure piatte o angolari.

La forma del manico può variare nella lunghezza ed è estremamente maneggevole.

A cosa serve il pennello kabuki?

L’utilizzo del pennello kabuki ha iniziato a essere sempre più frequente grazie al successo del make-up minerale. Infatti, questo tipo di pennello rende più semplice l’applicazione del trucco in polvere come il blush, la cipria e il fondotinta minerale.

Utilizzato come pennello per fondotinta rende l’applicazione del prodotto su viso e collo molto semplice e ultra-naturale.

Pennello kabuki: come usarlo e come lavarlo

Il kabuki può essere usato con le setole asciutte o leggermente inumidite.

Nella stesura dei fondotinta liquidi e in crema il pennello più indicato è quello con le setole piatte, poiché permette di sfumare il prodotto nel modo più omogeneo possibile.

Nella stesura dei prodotti minerali, dopo aver preso la dose di polvere da applicare sul viso, si elimina prima l'eccesso del prodotto, scuotendo leggermente il pennello, e poi si procede all'applicazione.

Nella stesura di blush e terre, il pennello indicato è quello con le setole tagliate in diagonale, perfette per sfumare il make-up sugli zigomi e avere un risultato naturale.

Nella stesura del fondotinta la forma arrotondata del pennello permette di distribuire il prodotto sul viso opacizzandolo ed eliminando l'effetto lucido sulla pelle.

L’igiene e la cura dei pennelli è molto importante, per pulire i pennelli in modo corretto procedete in questo modo:

lavateli con acqua tiepida e sapone delicato;

lasciate asciugare il pennello naturalmente su una superficie piana, lontano da fonti di calore.

Pennello kabuki: tipologie

Il pennello è impiegato per applicare tantissimi tipi di make up e per questo ne esistono tantissime tipologie. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Pennello kabuki piatto (flat kabuki)

Dedicato alle aree del viso più vaste è particolarmente usato per stendere prodotti liquidi e in crema. La superficie piana, infatti, è adatta per uniformare il fondotinta, il fard o l’illuminante sulla pelle.

Pennello kabuki arrotondato

Rappresenta il kabuki classico, usato per stendere i prodotti trucco in polvere. Adattabile a ogni tipologia di viso, è consigliato soprattutto, per la copertura ottimale del make-up nelle zone più delicate del contorno occhi e del naso.

Pennello kabuki angolato

Indicato per trattare al meglio la zona degli zigomi e sfumare fard, blush, terre e illuminanti senza lasciare antiestetiche chiazze di trucco sulle guance.

Pennello kabuki affusolato

Pensato per l’applicazione dei prodotti sia minerali che in crema o liquidi. Usato nelle zone del viso più difficili da trattare con i normali pennelli, la sua forma affusolata assicura un risultato decisamente più professionale.

Pennello Kabuki Parfume

Grazie al pennello retrattile, chiuso in un packaging, con il kabuki parfume è possibile applicare sulla pelle una fragranza profumata in polvere ultra fine per un make-up che lascia una scia di eleganza.



I migliori pennelli kabuki da acquistare online

Scopriamo una selezione dei migliori pennelli kabuki da acquistare online.

1. Pennello Kabuki 07 Viso – Sephora

Un pennello dal manico corto e dalle setole arrotondate e morbide per un maggiore comfort. Assicura un’applicazione uniforme di tutte le polveri. Grazie al suo formato compatto, è comodo da portare sempre in borsa per un ritocco veloce. Prezzo consigliato: 14,99 euro Acquista ora

2. Pennello kabuki Tool-Expert – By Terry

Il pennello retrattile e dalla forma tonda è l’ideale per stendere i prodotti in polvere libera e compatta. Le fibre ultra-morbide di alta qualità del pennello distribuiscono la quantità perfetta del prodotto, garantendo un finish professionale e un make-up impeccabile. Prezzo consigliato: 31,95 euro Acquista ora

3. Pennello kabuki per Fondotinta liquido – Dior

Arriva direttamente dal backstage delle sfilate di moda di Maison Dior, il pennello N°12 duo-fibre preleva e rilascia la giusta quantità di prodotto per una correzione formidabile e un’alta copertura, senza lasciare tracce né eccessi di fondotinta. Ideale per prodotti liquidi, anche i fondotinta waterproof. Prezzo consigliato: 44,50 euro Acquista ora

4. Chantecaille – Pennello Kabuki per prodotti in polvere

Realizzato con morbidi peli di capra, il pennello di Chantecaille si presenta con un’innovativa forma arrotondata, che garantisce un’applicazione agevole dei fondotinta in polvere, terre abbronzanti o fard. Ideale per i ritocchi veloci. Prezzo consigliato: 67,95 euro Acquista ora

5. Pennello kabuki – Ideal Reboot 112

Le fibre del pennello kabuki Reboot 112 sono state progettate per consentire movimenti sia leviganti sia tamponanti. La sua forma leggermente smussata e angolare è ideale per seguire i vari contorni del viso, in modo particolare, la forma degli zigomi. Prezzo consigliato: 45,00 euro Acquista ora