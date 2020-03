Acquistare una delle migliori pentole a pressione disponibili sul mercato vuol dire portare nella propria cucina un aiutante indispensabile.

I vantaggi della pentola a pressione, infatti, sono moltissimi. Il primo fra tutti è che permettono di cucinare molti cibi nella metà del tempo, se non in un terzo. Una possibilità davvero utile quando si deve preparare alimenti con tempi di cottura molto lunghi, come certi piatti di carne o i legumi.

La pentola a pressione, poi, fa tutto da sé e non va controllata, non serve spadellare, mescolare. Una volta messi dentro cibi e condimenti, basta chiuderla e attendere.

Grazie alla cottura rapida e senza dispersioni, molti nutrienti rimangono maggiormente presenti nei cibi rispetto a altri metodi, e anche spezie e sapori non perdono le loro qualità organolettiche. Un mix di qualità che la rendono ideale per chi è a dieta. Inoltre, dati i tempi ridotti, si risparmia sul gas di cucina.

In tanti evitano la pentola a pressione per paura di “esplosioni”, ma la verità è che i modelli di oggi hanno non una, ma due valvole di sicurezza. Non c’è quindi alcun pericolo, se non quello di cuocere troppo i cibi, per cui è fondamentale affidarsi al timer e alla propria esperienza.

Le migliori pentole a pressione

Le pentole a pressione migliori sono frutto della progettazione e della qualità di grandi marche come Lagostina, Aeternum e altri brand che hanno conquistato il mercato con prodotti solidi, affidabili, funzionali.

Molte pentole a pressione sono vendute con accessori che permettono una gran varietà di ricette, dal cestello per la cottura al vapore alle griglie per ridurre il contatto coi liquidi e allo scodello per timballi e budini.

La nostra redazione ha selezionato una top 5 tra cui scegliere il proprio nuovo aiutante in cucina.

Lagostina MIA

Che più classica non si può, in acciaio inossidabile 18/10, lucidato a specchio all’interno e satinato all’interno. La valvola di esercizio scarica il vapore regolarmente con il classico sbuffo intermittente e la valvola di sicurezza è dotata di un doppio dispositivo termico e meccanico per assicurare la protezione. Completa di cestello in filo per esaltare le cotture al vapore e di un ricettario. Vi proponiamo la versione “famiglia numerosa” da 7 litri, ma è disponibile anche da 3,5 e 7 litri.

Prezzo consigliato 86,80 euro. Acquista qui

Aeternum Easy Chef

Facile da utilizzare anche per i principianti delle pentole a pressione, è affidabile e sicura. Munita di un triplo sistema di sicurezza, maniglie in acciaio Inox e leva in bachelite. Il Thermo-Radiant in triplo strato acciaio-alluminio-acciaio consente una distribuzione del calore ottimale e uniforme. Capacità 5 litri.

Prezzo consigliato 44,99 euro. Acquista qui

Barazzoni Rapida

In acciaio inossidabile 18/10, lavabile in lavastoviglie, offre il Dual system, un dispositivo di cottura differenziata degli alimenti, carne o verdure, per garantire un risparmio di tempo ed energia. Con fondo triplen a 3 strati acciaio-alluminio-acciaio e maniglie ergonomiche in bachelite, è adatta a tutti i tipi di piani cottura. Made in Italy con garanzia di 25 anni. Capacità 3,5 litri.

Prezzo consigliato 58,00 euro. Acquista qui

Lagostina Clipso Perfect

Il top di gamma, è dotata di timer intelligente. Basta impostare il tempo di cottura e, quando la pentola entra in pressione, il conto alla rovescia parte automaticamente e un allarme sonoro avverte una volta terminata la cottura. La pentola è inoltre corredata da un utile ricettario, con i tempi di cottura, e dal pratico cestello per la cottura a vapore. Capacità 6 litri.

Prezzo consigliato 110,81 euro. Acquista qui

AmazonBasics

Questa pentola a pressione firmata Amazon è dotata di un pratico indicatore di livello dell’acqua, di funzionamento silenzioso e di 2 pressioni di cottura: 50 kPa (cottura delicata) e 90 kPa (cottura rapida). Con manici ben saldi in bachelite, è utilizzabile in tutta sicurezza su qualsiasi fonte di calore, compresi i piani cottura a induzione, a fiamma diretta e in ceramica. Priva del coperchio, può essere lavata in lavastoviglie. Capacità 4 litri.

Prezzo consigliato 48,49 euro. Acquista qui