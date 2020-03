Pizza fatta in casa, i consigli per una ricetta perfetta

Si fa presto a dire pizza fatta in casa: se la volete gustosa, soffice e digeribile, dovete assolutamente seguire i nostri consigli per una ricetta perfetta!

Specialmente quando non si può uscire di casa, come nel periodo di quarantena per il Coronavirus, tra l’altro, non solo ci si può dedicare serenamente a preparare una prelibatezza come questa, ma si può anche optare per una pizza a lunga lievitazione.

Proprio un tempo di riposo e crescita molto lungo, infatti, è uno dei segreti di una pizza da leccarsi i baffi. Volete conoscerli tutti? Eccoli, insieme alla ricetta da segnare e riproporre ogni volta che si abbia voglia di qualcosa di speciale.

I consigli per una pizza perfetta

Le ricette per la pizza fatta in casa sono, naturalmente, moltissime, tra varianti, proposte più tradizionali e innovazioni. Abbiamo messo in pratica i consigli per un impasto “performante”, e ecco cosa abbiamo scoperto.

Acqua depurata . Degli ingredienti di qualità sono alla base di un’ottima pizza, ma spesso non si trascura l’acqua. Anche questa, infatti, è importante per la riuscita finale. Se disponete di un depuratore o di una brocca con filtri, per voi sarà facile procurarvi la giusta quantità di acqua depurata. In alternativa, utilizzata acqua naturale in bottiglia.

. Degli ingredienti di qualità sono alla base di un’ottima pizza, ma spesso non si trascura l’acqua. Anche questa, infatti, è importante per la riuscita finale. Se disponete di un depuratore o di una brocca con filtri, per voi sarà facile procurarvi la giusta quantità di acqua depurata. In alternativa, utilizzata acqua naturale in bottiglia. Il lievito . I cubetti di lievito fresco sono ingredienti classici della pizza fatta in casa. Spesso, però, tra la fabbrica e il frigorifero di casa subiscono molti sbalzi di temperatura che ne vanno a inficiare il potere lievitante. Se volete andare sul sicuro, preferite quello disidratato in bustine.

. I cubetti di lievito fresco sono ingredienti classici della pizza fatta in casa. Spesso, però, tra la fabbrica e il frigorifero di casa subiscono molti sbalzi di temperatura che ne vanno a inficiare il potere lievitante. Se volete andare sul sicuro, preferite quello disidratato in bustine. Lunga lievitazione . La lievitazione è importantissima. Se possibile, l’impasto dovrebbe lievitare in frigo per 24 ore (e poi stare mezz’ora a temperatura ambiente per stemperarsi). Se il tempo è poco, l’importante è che possa lievitare almeno per 3 ore.

. La lievitazione è importantissima. Se possibile, l’impasto dovrebbe lievitare in frigo per 24 ore (e poi stare mezz’ora a temperatura ambiente per stemperarsi). Se il tempo è poco, l’importante è che possa lievitare almeno per 3 ore. Impasto delicato . L’impasto della pizza lievitata è molto delicato, va quindi maneggiato il meno possibile, lo stretto indispensabile per compiere le operazioni e non farlo sgonfiare.

. L’impasto della pizza lievitata è molto delicato, va quindi maneggiato il meno possibile, lo stretto indispensabile per compiere le operazioni e non farlo sgonfiare. Il contenitore. Quando si ripone l’impasto a lievitare, il contenitore deve essere della giusta capienza. Meglio una boule in vetro, o un contenitore in plastica, grande almeno il doppio dell’impasto.

La ricetta della pizza fatta in casa

La nostra ricetta per 3 pizze tonde, da condire a piacimento. Se siete a dieta, basta puntare su pizze semplici, dalla Margherita a quella con verdure grigliate (qui le calorie delle varianti). Se avete poco tempo e preferite la lievitazione breve, dovete comunque iniziare a preparare l’impasto all’ora di pranzo per poter eseguire tutte le operazione in tempo per la cena.

Ingredienti

500 g di farina 00

1 bustina di lievito di birra in polvere o 8 g di lievito di birra fresco

acqua depurata o minerale naturale a temperatura ambiente 350 ml

olio extra vergine di oliva 10 g

sale 8 g

Preparazione