Chi è Monica Bertini, conduttrice di Pressing su Rete 4

Pressing, lo storico programma di approfondimento calcistico targato Mediaset torna, questa volta su Rete4, nella sua versione in prima serata. Condotto negli Anni ’90 da Marino Bartoletti prima e da Raimondo Vianello poi, nel 2018 il timone è passato a Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi. Nella nuova veste, Pressing Prima Serata vede alla conduzione Massimo Callegari e Monica Bertini.

Quest’ultima è sicuramente un volto noto per gli amanti del calcio. Dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione e dello spettacolo all’Università milanese IULM, dal 2010 diventa giornalista sportiva, iniziando la gavetta su alcune emittenti locali di Parma, la sua città natale. Nel 2013 debutta su SportItalia, dove conduce programmi di calciomercato (come Solo Calcio o Speciale Calciomercato).

Successivamente approda a Sky Sport, diventando uno dei volti del telegiornale SkySport24 e della trasmissione Campo Aperto Serie B. Dopo solo un anno, nel 2016 Monica Bertini passa a Mediaset. Qui si divide tra Italia 1 e Premium Sport, canale sportivo a pagamento di Mediaset Premium, dove conduce programmi come Serie A Live, Casa Premium e Road to Cardiff (dedicato alla Champions League). Su Italia 1 è invece viene scelta per presentare, tra gli altri, Sport Mediaset e Casa Russia, in occasione dei Mondiali del 2018. Sempre in questo periodo partecipa come ospite e opinionista a Mai Dire Mondiali FIFA o Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Nel frattempo, sostiene l’esame di Stato e diventa giornalista professionista a tutti gli effetti.

Dopo essere stata eletta madrina della stagione 2019-2020 della Serie B, guidando la cerimonia di presentazione dei calendari del campionato, nei mesi estivi conduce Coppa Italia live su Italia 1. Nel 2020 sostituisce la collega Giorgia Rossi in una puntata di Pressing Serie A, per poi prenderne definitivamente il posto nella stagione 2021, che porta in prima serata l’ormai storica trasmissione.