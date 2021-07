Chi è Silvia Fortini, non solo la moglie di Mancini?

Quarantaduenne in carriera, avvocata civilista a capo di un importante studio legale di Roma. Questo è l’identikit di Silvia Fortini che in una notte è diventata la first lady del calcio italiano dopo che Roberto Mancini, suo marito dal 2018, ha portato la Nazionale Italiana alla vittoria degli Europei di calcio.

Silvia e il ct si sono sposati dopo due anni di fidanzamento, ma i due si conoscono da più tempo: il rapporto professionale tra l’allenatore e l’avvocata è iniziato infatti nel 2009. Sono una coppia dal 2016, quando ormai era passato oltre un anno dalla fine del primo matrimonio di Mancini con Federica Morelli, durato 25 anni.

Una coppia nella vita e nel lavoro. Perché lo studio di Fortini cura gli interessi proprio del Mister oltre che di numerose società commerciali e di servizi, personaggi pubblici, istituzioni finanziarie e banche.

La nuova “first lady” degli Azzurri, oltre a essere impegnatissima sul lavoro, ama molto la privacy, pare non usi molto il mondo dei social e non ami le luci della ribalta: il suo profilo Instagram è blindato e della sua vita privata non trapela nulla. Anche la coppia Fortini-Mancini è sempre stata molto riservata e schiva, nonostante l’insistenza dei paparazzi per esempio durante le vacanze a Saint Tropez e alle Antille. Non rilasciano praticamente mai interviste sulla loro vita insieme, persino il loro matrimonio è avvenuto a porte chiuse e non si trovano foto di coppia neanche nel profilo Instagram di Mancini.