Il Principe Alberto di Monaco positivo al Coronavirus

Il Principe Alberto di Monaco è risultato positivo al Coronavirus. Il monarca proprio nelle scorse ore aveva rilasciato un video messaggio per i suoi sudditi con le nuove ordinanze del Principato per prevenire la diffusione del virus. Oggi pomeriggio da Palazzo la comunicazione ufficiale, pubblicata via Facebook: il Principe Alberto ha il Coronavirus.

Il comunicato stampa rassicura sulle sue condizioni di salute, che restano buone nonostante la contrazione del virus. L’annuncio arriva a poche ore dal discorso ai suoi sudditi, durante il quale li esortava a restare a casa. Dopo il timore per Re Felipe di Spagna e Letizia Ortiz, risultati negativi, Alberto di Monaco è il primo monarca ad esserne affetto.

“Il suo stato di salute non desta alcuna preoccupazione” recita il comunicato. Tre giorni fa era iniziato l’allarme nel Principato di Monaco. Infatti Serge Telle, Ministro di Stato, era risultato positivo al tampone. Ne erano seguiti due giorni di fitte riunioni, culminati con il video messaggio di ieri sera del Principe Alberto. “Restate a casa, vietati i viaggi di lavoro non necessari, utilizzate i social per restare in contatto con i vostri cari“.

Per ora non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Non si sa se anche la Principessa Charlene e i Principini Jacques e Gabriella hanno fatto il tampone. Alberto si trova al momento all’Ospedale Principessa Grace per ulteriori accertamenti.