Il Principe Harry lontano dai suoi amici inglesi li sente su Whatsapp

Il Principe Harry sentirebbe molto la mancanza degli amici inglesi, e pare li senta su Whatsapp più spesso del solito. Infatti, come ogni ogni comitiva che si rispetti, il Duca di Sussex ha un gruppo con tutti i suoi best friends. Dopo la Megxit e il trasferimento in Canada con Meghan Markle e il piccolo Archie, Harry scriverebbe molto spesso agli amici lontani. Tra di essi il suo amico di sempre, Skyppy.

I giornali nelle scorse settimane avevano raccontato di un Principe distante da tutti i suoi ex compagni di college e confidenti più stretti dopo la nascita del primo figlio. A detta della stampa inglese la storia con Meghan aveva distaccato Harry dalla sua comitiva storica. Eppure tutti gli amici avevano partecipato alle nozze nel 2018. Secondo Express invece ora la loro amicizia sarebbe più stretta che mai.

“Harry non pensa che essere dall’altra parte del mondo significhi perdere i contatti con gli amici di sempre. Manda loro costantemente foto e video divertenti, come era solito fare anche prima“.

Tra questi c’è Tom Inskip, conosciuto come Skyppy, un amico d’infanzia del Principe,Harry Aubrey-Fletcher, Thomas van Straubenzee e Guy Pelly. La comotiva esce insieme sin dai tempi delle scuole superiori e non ha mai perso i contatti.

Intanto, proprio a proposito del trasferimento di Harry e Meghan oltre oceano, Madonna ha lanciato la sua nuova provocazione. La cantante ha offerto ai Duchi di Sussex il subaffitto del suo loft di New York, invece di vivere nel “noioso Canada“.