Meghan Markle e Harry: la nuova casa in Canada da 31 milioni di euro

Meghan Markle e il Principe Harry sembrano pronti al grande passo in Canada, acquistando una casa dal valore di circa 31 milioni di euro. I Duchi di Sussex, al momento ospiti di amici tra Vancouver e Toronto, sembra abbiano scelto la loro casa dei sogni. Proprio nei giorni scorsi la loro residenza nella campagna inglese, Frogmore Cottage, era stata svuotata.

Secondo il The Sun la maxi villa si trova nella Golden Miles, a Vancouver, con una splendida vista sull’oceano. Il valore è di 35 milioni di dollari, circa 31 mioni di euro. La residenza si estende per circa 640 metri quadri, suddivisi su quattro piani, sei camere da letto, cinque bagni e una suite per gli ospiti. Le immense vetrate del salotto si affacciano sull’oceano, mentre sul retro c’è uno sterminato giardino. Tra mare, città e campagna, questo sembra il posto ideale per la coppia, la loro casa dei sogni.

Ovviamente non si hanno conferme ufficiali, ma secondo il The Sun la zona permette una privacy ideale per i Duchi di Sussex. Lontani dal polverone mediatico alzato da Thomas Markle sulla tv inglese, che accusa la coppia di dovergli qualcosa, Meghan, Harry e Archie stanno iniziando a costruire la loro vita lontana dai riflettori.

I loro progetti futuri? Si parla di Disney, case di moda, Netflix e tanta beneficenza, ma la coppia più discussa delle ultime settimane non rilascia dichiarazioni. Intanto i media inglesi parlano di un Principe Carlo pronto a continuare sostenere di tasca sua il figlio, pur di vederlo felice.

Come prenderanno gli inglesi questro trasferimento definitivo in Canada? I primi effetti già si vedono: i loro souvenir ufficiali sono stati rimossi dal mercato.