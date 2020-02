Il Principe Harry prenota l’intera prima classe del treno Edinburgo-Londra

Il Principe Harry avrebbe prenotato l’intero vagone di prima classe del treno Edinburgo-Londra, dopo la conferenza tenuta nei giorni scorsi. Il Duca di Sussex, tornato nel Regno Unito dopo quasi un mese, ha viaggiato da solo, prenotando l’intero vagone. Il suo comportamente è insolito per i Reali. Il Principe Carlo e il Principe William sono soliti spostarsi in treno insieme agli altri viaggiatori. Una nuova polemica e un nuovo capriccio secondo i media inglesi, a poche ore dal ritorno di Meghan Markle in Inghilterra. Forse per timore di reazioni negative da parte dei sudditi inglesi, il Duca ha evitato qualsiasi contatto con altri passeggeri del treno.

Il Principe Harry ha tenuto un discorso martedì alla conferenza sul turismo eco sostenibile indetta da Travalyst a Edinburgo. Harry e l’associazione collaborano da alcuni anni. Arrivato su un comune aereo di linea, ha scelto di affittare l’intera prima classe del treno per Londra per arrivare nella capitale. Il Duca potrebbe aver incontrato altri membri della famiglia reale in questi giorni, ma non ci sono aggiornamenti a rigurado.

Certo è che questa scelta bizzarra (oltre che costosa) continua ad accendere polemiche intorno alla sua figura. Ieri la decisione della Polizia canadese di non pagare più le spese della sicurezza dei Sussex a Vancouver Island. Da Buckingham Palace non vogliono commentare la notizia, ma fonti di Palazzo raccontano che il Principe Harry ha solitamente viaggiato in treno insieme agli altri passeggeri.

Come mai un cambiamento così estroso questa volta? Eppure, proprio durante il summit di Travalyst, il Principe aveva rinunciato a qualsiasi titolo, chiedendo di farsi chiamare semplicemente Harry. Intanto il ritorno nel Regno Unito di Meghan Markle è previsto nelle prossime ore, per una fitta agenda di impegni fino al 9 marzo, ultima apparizione pubblica ufficiale dei Duchi di Sussex prima della Megxit.