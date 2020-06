Principe William di Cambridge: i 38 anni del futuro Re d'Inghilterra

Il Principe William di Cambridge un giorno sarà Re ma, durante i suoi primi 38 anni, ha già affrontato molte avversità e si è distinto per il suo impegno nel sociale. Il cuore ecologista di papà Carlo, e l’immensa umanità di mamma Diana, hanno fatto di William uno dei futuri Re più amati d’Europa. Al suo fianco Kate Middleton, icona di stile ed eleganza, non solo nel vestire, ma soprattutto per l’impegno instancabile all’interno della famiglia reale.

Il Principe William si distingue dagli altri membri di casa Windsor per la sobrietà della sua vita privata e pubblica che lo porta a essere in prima linea e a battersi per i temi ambientali, dell’educazione dei bambini e per la lotta alle malattie mentali. La morte di Lady Diana ha segnato la sua crescita e sia lui che suo fratello Harry, non hanno celato le difficoltà nel dover superare il lutto sotto i riflettori.

Papà attento dei Principi George, Charlotte e Louis, si è distinto per la grande presenza (seppur virtuale) anche durante la recente pandemia, che ha colpito migliaia di inglesi. Kate e William, grandi sportivi nella vita privata, sono amatissimi dagli inglesi per la loro umanità e gentilezza .

Conosciamo meglio il figlio maggiore di Lady Diana e del Principe Carlo.

I 38 anni del Principe William di Cambridge

William Arthur Philip Louis, conosciuto semplicemente come Principe William, è nato a Londra il 21 giugno 1982, al St Mary’s Hospital. Secondo in linea di successione al trono inglese dopo il padre, il Principe Carlo, ha gli occhi azzurri e il sorriso timido di sua madre, la compianta Principessa Diana.

Ha assunto il titolo di Duca di Cambridge il 29 aprile 2011, giorno delle nozze con Kate Middleton. Oltre agli impegni ufficiali di Palazzo, William ha sempre impiegato molte energie in campo umanitario. La sua massima attenzione negli ultimi anni è dedicata alla battaglia per la sanità mentale dei più giovani. Molti ragazzi e adolescenti inglesi soffrono di patologie psichiche croniche o sono afflitti da stati di stress e depressione per problemi sociali, lavorativi o familiari.

Insieme a Kate sostiene l’importanza dell’istituzione scolastica come mezzo d’aiuto per le famiglie nella crescita dei bambini. Ha intrapreso a lungo la carriera militare, tra la Fleet Air Arm (ovvero l’aviazione navale) e i Royal Marines (la marina reale). Pilota di elicotteri, il Principe si era proposto come volontario per guidare l’eliambulanza durante il lockdown.

I genitori e l’infanzia del Principe William

Il Principe William è il primogenito del Principe Carlo e della sua prima moglie, la Principessa Diana. Il suo battesimo fu celebrato il 4 agosto del 1982 dall’arcivescovo di Canterbury. Lady D aveva solo ventuno anni quando l’erede al trono è venuto al mondo e si è sobbarcata del peso e della responsabilità della sua educazione. Secondo la cronaca infatti Carlo, impegnato in eventi mondani e distratto dalla sua amante (poi divenuta sua moglie) Camilla Parker Bowles, non era molto presente nella vita dei Principini Willam e Harry. Diana invece era una mamma normale, moderna e sempre al fianco dei suoi figli. Fu la prima della famiglia reale a portare i propri figli a Disneyworld, una vera novità per l’aristocrazia dell’epoca. Grazie a Lady Diana, che suo malgrado ha cambiato le regole in casa Windsor, William e Harry hanno trascorso un’infanzia genuina e serena.

Il rapporto con i genitori si fece più teso durante l’adolescenza. Il divorzio di Carlo e Diana rese William irrequieto. Il ragazzo, che come raccontato da Diana stessa era più fragile di suo fratello minore Harry, si divideva tra un approccio alla vita normale di sua madre e il rigore dei Windsor in costante bilico tra due mondi tra i quali non riusciva a scegliere.

L’istruzione, la morte di Lady Diana e il rapporto col padre

Dopo gli studi primari il Principe William fu mandato a studiare all’Eton College, una vera sorpresa per i Windsor soliti frequentare Gordonstoun. La scelta fu proprio di Lady Diana, che aveva iniziato a spezzare le tradizioni anche in nome dei suoi figli. William, appassionato di geografia, biologia e arte inizia ad avere un rapporto altalenante con i suoi genitori. Come raccontato lui stesso l’adolescenza, a causa del divorzio di Carlo e Diana, lo ha spinto in alcuni momenti a “odiare” il padre e, in altri, ad allontanare sua madre. Uno dei suoi più grandi rimpianti riguarda proprio l’ultima telefonata con la Principessa prima della sua morte, durante la quale William fu freddo e molto conciso.

“Quando ero piccolo non amavamo parlare al telefono con i nostri genitori” ha raccontato anni dopo il Principe William. “Se avessi saputo che era l’ultima telefonata non sarei stato così sbrigativo. Ci ha ricoperti d’amore, non me lo perdono, avevo fretta. Volevo solo tornare a ciò che stavo facendo“.

William non poteva sapere che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe sentito la voce di sua madre, scomparsa in un tragico incidente stradale il 31 agosto 1997. L’immagine di William, 15 anni, e Harry, 13 anni, che camminano a testa bassa dietro il feretro di Lady Diana ha commosso il mondo e ha trasformato i Principini nei figli di tutti gli inglesi.

Il rapporto con il Principe Carlo fu molto difficile da recuperare, come raccontato da William stesso. Il padre iniziò a occuparsi di William e Harry come non aveva mai fatto prima nel tentativo di ricucire quello strappo così doloroso. Sia William che Harry si sono detti affranti di non aver potuto fare visita al Principe Carlo, colpito dal Coronavirus, durante il lockdown.

William ha continuato i suoi studi dividendosi tra università e accademia militare. Si laurea al St. Andrews College, dove, nel 2001, conosce Kate Middleton.

Il matrimonio con Kate Middleton

Giovanissimo scapolo d’oro, dopo la sua iscrizione al St Andrews, le richieste per l’ingresso a questa università aumentarono a dismisura. Tante le studentesse che speravano di conoscere e, perché no, far innamorare il Principe William. E una di loro ci è riuscita davvero. Catherine, ormai meglio nota come Kate Middleton, arriva in quel college su decisione di mamma Carole. La donna sapeva che un giorno sua figlia sarebbe riuscita a rubare il cuore del Principe, come in una fiaba moderna.

Quello però tra William e Kate è stato subito vero amore seppur aiutato dalla lungimirante scelta della signora Middleton. La relazione, subito disturbata dai media, non è stata sempre semplice e i due si sono lasciati e presi più volte durante gli anni del college. Kate Middleton pare fosse gelosa di una delle ex del marito, Carly Massy-Birch, fonte di molti dei loro scontri durante i primi mesi insieme.

William e Kate però rappresentano la fiaba che tutti aspettavano dopo la scomparsa di Lady Diana. Intelligente, elegante, dolce e sempre in prima linea per i suoi incarichi, Kate conquista in fretta il cuore degli inglesi. Nonostante nel suo sangue non ci siano tracce di nobiltà, nessuno contrasta il suo matrimonio con il futuro erede al trono. I maligni parlano di un accordo pre-matrimoniale da milioni di sterline ma la notizia non è mai stata confermata.

Il Principe William e Kate Middleton convolano a nozze il 29 aprile 2011, a dieci anni dall’inizio della loro storia d’amore. Kate è una sposa romantica e indossa un abito disegnato da Sarah Burton per Alexander McQueen che ricorda tanto l’abito da sposa di Grace Kelly e che entra nella storia come uno dei vestiti da sposa di maggior successo. Le nozze, celebrate nell’abbazia di Westminster, incollano alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo come non accadeva dal sì di Carlo e Diana. William e Kate diventano il Duca e la Duchessa di Cambridge. Il loro account Instagram vanta quasi 12 milioni di followers.

Dalla loro unione, ancora solida e florida, nascono i Principi George, Charlotte e Louis. Kate però non nasconde il desiderio di un quarto figlio.

I figli George, Charlotte e Louis

Ormai sono più popolari, più amati, più seguiti di William e Kate. Chi sono? I Principi George, Charlotte e Louis, vere stelle mediatiche della famiglia reale inglese.

Il Principe George, nato il 22 luglio 2013, è il terzo in linea dinastica. Il figlio maggiore del Principe William però non sa ancora che un giorno sarà Re. Timido e introverso oggi, nei primi anni di vita è subito diventato la star del web grazie alle sue espressioni divertenti e i suoi meme sono diventati virali.

La Principessa Charlotte, nata il 2 maggio 2015, a detta dei suoi genitori e della Regina Elisabetta è la vera enfant terrible di casa. Lei sa molto bene di avere sangue blu e pare se ne vanti a scuola con gli amichetti. Come suo fratello George, frequenta la Thomas’s Battersea.

Il Principe Louis, il piccolo di casa, ha compiuto 2 anni lo scorso 23 aprile. Dopo le sue nuove foto di compleanno, scattate come di consueto da mamma Kate, è diventato amato sul web quasi quanto George. Pare che la cosa che preferisce siano gli abbracci di nonno Carlo.

5 curiosità sul Principe William di Cambridge

Se volete saperne di più sul Principe William, ecco 5 curiosità imperdibili sul futuro Re d’Inghilterra:

È alto 1,91 m ;

; Il suo cognome è Mountbatten-Windsor, fusione di quelli dei suoi nonni, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, ma all’università si faceva chiamare William Wales, cognome di fantasia ispirato a suo padre, il Principe del Galles;

è fusione di quelli dei suoi nonni, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, ma all’università si faceva chiamare William Wales, cognome di fantasia ispirato a suo padre, il Principe del Galles; Era un grande fan delle Spice Girls , in particolare di Emma Bunton. Victoria e David Beckham hanno partecipato sia alle sue nozze che a quelle del Principe Harry con Meghan Markle;

, in particolare di Emma Bunton. Victoria e David Beckham hanno partecipato sia alle sue nozze che a quelle del Principe Harry con Meghan Markle; Le sue due più grandi passioni sono il polo e le motociclette , possiede infatti una Ducati;

, possiede infatti una Ducati; Il bellissimo anello di fidanzamento in zaffiro regalato a Kate Middleton era lo stesso indossato da Lady Diana.