Principe William: la mia più grande paura era diventare padre

Il Principe William ha rivelato che la sua più grande paura era diventare padre. L’erede al trono e Kate Middleton hanno tre figli, i Principi George, Charlotte e Louis. Ma per William diventare genitore è stata una sfida, specie avendo perso sua madre, la Principessa Diana, giovanissimo.

Nel nuovo documentario Football, Prince William and our Mental Health, il Duca di Cambridge parla del suo più grande timore. Parlando di salute mentale con l’ex calciatore Marvin Sordell, William racconta che aveva paura di diventare padre.

“Avere figli è il momento che cambia maggiormente la tua vita, lo è davvero” ha dichiarato il Principe. “Penso che quando hai vissuto qualcosa di traumatico nella vita, le emozioni ti travolgono in questo momento“. Anche il calciatore ha perso il padre, e anche per lui diventare genitore è stata una sfida.

“Per te è stato tuo padre, per me mia madre, le emozioni ritornano, e molto amplificate” dice William.

Un’insicurezza quindi causata dalla perdita di un affetto così importante.

“Ho trovato molto difficile il momento in cui sono diventato padre” ha dichiarato Marvin Sordell.

“Io e Kate ci sosteniamo a vicenda e attraversiamo quei momenti insieme” ha risposto il Duca. “Sono in grado di relazionarmi completamente con quello che stai dicendo sui bambini. Quando arrivano è uno dei momenti più sorprendenti della vita, ma è anche uno dei più spaventosi“.

Il documentario Football, Prince William and our Mental Health sarà trasmesso integralmente dalla BBC One nel Regno Unito il 28 maggio.