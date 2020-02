Le nozze della Pincipessa Beatrice con l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi si terranno il prossimo 29 maggio nella Cappella Reale di St James’s Palace. La data e la location sono state ufficializzate sulla pagina Facebook della Famiglia Reale. A detta della rivista People si tratterà di una cerimonia di basso profilo e low-cost. Dopo gli infiniti rimandi e disguidi l’annuncio ufficiale è finalmente arrivato. A causa dello scandalo sessuale Epstein, che vede coinvolto anche il Principe Andrea, il matrimonio reale dell’anno era stato messo in stop.

Ora pare finalmente che si sia giunto a un compromesso. La Principessa Beatrice ha scelto, o ha dovuto scegliere, di celebrare le sue nozze senza troppi eccessi e onori, in una cerimonia low-cost, per quanto lo possa essere per una Principessa. Il luogo della cerimonia, dopo varie ipotesi, è stato scelto: si tratta della Cappella Reale di St James’s Palace.

Dopo il no per il Castello di Windsor, la rivista People parlava della Royal Military Chapel, vicinissima a Buckingham Palace. O persino della cattedrale di Saint Paul, dove si sono sposati il Principe Carlo e Lady Diana. Il ricevimento si terrà, come detto in precedenza in un luogo davvero speciale. Infatti la Regina Elisabetta II, per farsi perdonare dalla nipote per i tanti veti imposti, le ha concesso un banchetto nuziale a Buckingham Palace. Stesso luogo era stato scelto per il Principe William e Kate Middleton nel 2011.

“Bea è molto contenta e orgogliosa per questa decisione” aveva rivelato un’amica della sposa al Daily Mail nei giorni scorsi. Le nozze, sempre a causa dello scandalo del Principe Andrea, non verranno trasmesse su nessuna emittente tv. Pare che la stessa Beatrice abbia accettato un profilo basso per l’evento, pur di coronare il suo sogno d’amore.