William e Harry: furibonda lite prima della partita di polo

Il caos Megxit ha sollevato un polverone sul rapporto fraterno tra i Principi William e Harry, descritto anche oggi dai media come difficile, nonostante la smentita.

Infatti i due fratelli, attraverso un comunicato stampa congiunto, avevano messo a tacere le voci sulla loro disarmonia, e sul comportamento arrogante e da bullo di William.

“Per due fratelli che si occupano da sempre di questioni relative alla salute mentale, l’uso di questo linguaggio così provocatorio è offensivo e potenzialmente dannoso“.

Non sono però bastate queste affermazioni, e neanche il sì della Regina Elisabetta al piano del Principe Harry e Meghan Markle di fare un passo indietro dalla famiglia reale, per fermare i gossip.

Infatti oggi il Daily Mail rilancia il rapporto difficile e burrascoso tra i due figli di Diana. Lei stessa, dicono fonti vicine a Palazzo, parlava dei loro caratteri forti e contrastanti. La Principessa scomparsa sosteneva che il Principe Harry sapesse bene cosa volesse dalla vita, e che fosse disposto a tutto pur di ottenerlo.

Secondo i gossip di oggi, i due fratelli hanno avuto un terribile litigio prima della partita di polo di questa estate. In questa occasione Meghan Markle, Archie, Kate Middleton e i suoi figli erano tra il pubblico. Quello che era apparso un normale quadro familiare, nascondeva forti scontri tra i Principi.

Pare che William abbia attaccato Harry per i suoi modi con il personale, definendolo sgarbato e molto cambiato. Sempre secondo la stessa fonte, Harry avrebbe più volte criticato suo fratello e Kate Middleton per non avere mai dato una possibilità a Meghan.

Le voci, sempre più forti, ritraggono un quadro che addolora gli inglesi, e che sembra segnare la fine di un rapporto solide e amorevole.