Prodotti per sopracciglia: quali scegliere e perché

Non solo matita: i prodotti per sopracciglia sono moltissimi – un mercato per molti versi ancora inesplorato rispetto a quello del make-up viso, occhi e labbra -, per questo la nostra redazione ha deciso di scoprire quali scegliere tra le tante proposte e perché.

Spazzoline, gel, pennelli, polveri, pennarelli, stencil, creme e pomade sono, infatti, alleati indispensabili per la definizione e il fissaggio delle sopracciglia, non solo per chi ha problemi di crescita, ma anche per chi vuole essere perfetta in ogni dettaglio. Averle in ordine contribuisce notevolmente al risultato finale del trucco, soprattutto negli ultimi anni. Messe da parte, infatti, le sopracciglia sottili e artificiose, le tendenze le vogliono folte e naturali, se non addirittura con effetto finto spettinato e selvaggio.

Insomma, va da sé che le sopracciglia, spesso trascurate, le Cenerentola del viso, hanno bisogno anch’esse di una bacchetta magica per essere perfette per il ballo.

Per ridisegnare e infoltire l’arcata, ridefinendo lo sguardo, ecco quali scegliere tra i prodotti per sopracciglia e perché.

I migliori prodotti per sopracciglia

Come abbiamo accennato, per ottenere sopracciglia perfette è importante andare a lavorare sulla definizione, sull’infoltimento e sul fissaggio, affinché l’effetto duri a lungo. Il disegno e il riempimento, infatti, devono resistere non solo tutto il giorno, ma anche in caso di pioggia o caldo.

Benefit Cosmetics Ka-BROWN!

Un gel cremoso di cui è facile innamorarsi: riempie, scolpisce e definisce le sopracciglia con una passata del pennello in dotazione. Il colore è waterproof, ha una tenuta di 24 ore ed è modulabile, per ottenere sopracciglia con un effetto naturale o intenso. Disponibile in 6 tonalità in esclusiva da Sephora. Prezzo consigliato: 29,50 euro Acquista ora

Anastasia Beverly Hills Perfect Brown Pencil

Una matita a punta larga e mina morbida, ideale per disegnare linee dritte e lunghe. Una volta applicata si sfuma con il pennello all’altra estremità della matita e, asciutta, assicura un finish cipriato. La formula è adatta anche a pelli delicate, in quanto arricchita con vitamina E, aloe vera, camomilla e calendula. Disponibile in 8 tonalità in esclusiva da Sephora. Prezzo consigliato: 28 euro Acquista ora

Dior Diorshow Pump’n’Brown Mascara

Il segreto di questo prodotto professionale “da backstage” è nella formula a pressione. Volumizzante, con una semplice pressione diventa fluida e si distribuisce in modo omogeneo sull’applicatore. L’intensità del risultato è merito del dosaggio perfetto, senza eccessi di prodotto. Il mascara è resistente all’acqua, non macchia ed è arricchito di microfibre e un mix di vitamine E, B5, B8 dalle proprietà rinforzanti, che danno alle sopracciglia corpo, texture e un effetto 3D completamente naturale. Prezzo consigliato: 27,90 euro Acquista ora

Lime Crime Bushy Brow Precision Pen

Grazie a un sottilissimo pennello di precisione, questa penna permette di riempire alla perfezione le sopracciglia con linee che si fondono con le sopracciglia con una gamma di sfumature naturali. Disponibile in 5 tonalità. Prezzo consigliato: 20,95 euro. Acquista ora

Benefit Cosmetics Brown Zings Pro Palette

La palette per sopracciglia Brow Zings è ormai un cult. Rinnovata nella formulazione e nei colori, è composta da 7 ombretti in polvere e in cera per disegnare, definire e modellare le sopracciglia. All’interno della confezione anche il pratico pennellino con doppio applicatore, da un’estremità piatto e morbido, dall’altra angolato, per stendere le polveri, e un pennellino munito di scovolino per l’applicazione della cera. Disponibile in due colorazioni, Light Medium e Medium Dark. Prezzo consigliato: 44 euro Acquista ora