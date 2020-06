Quadri soggiorno: i consigli per sceglierli e appenderli

Un ambiente ricco di stile si vede soprattutto dai dettagli e, tra di essi, i quadri in soggiorno sono forse quelli che più di tutti sono in grado di rappresentare la personalità dei padroni di casa: la nostra redazione ha “rubato” ai professionisti i consigli per sceglierli e appenderli al meglio.

Il soggiorno – o il salotto o, ancora, una sala da pranzo open space come nelle soluzioni più moderne – è il biglietto da visita di chi abita e ha arredato la casa. Qui si accolgono gli ospiti per pomeriggi o serate in compagnia. Qui la famiglia passa la maggior parte del tempo libero insieme, chiacchierando, leggendo, guardando la tv, prendendo un caffè, in uno spazio confortevole, articolato tra divani e librerie, tavolini e piante da appartamento.

In questa stanza un’opera d’arte, come un quadro ma anche un oggetto di design o una fotografia, è un valore aggiunto che sottolinea gusti estetici, sensibilità, voglia di andar oltre la mera funzionalità dell’arredo.

Scegliere i quadri per il soggiorno, tuttavia, non è sempre così facile, perché bisogna tenere conto di molti fattori. Ecco qualche indicazione per una resa a prova di “critico”.

Come scegliere i quadri per il soggiorno

I quadri per il salotto, come per tutta la casa, vanno naturalmente scelti in base ai gusti personali. Questo, però, non basta e potrebbe portare ad acquistare un quadro anche molto bello ma che non si abbina al meglio al resto dell’arredo. Ecco i fattori di cui tenere conto.

Stile . Quadro antico o moderno? Dipende ovviamente dallo stile, a cui si può accostare un’opera corrispondente o con cui si può giocare con un piacevole contrasto. Una grande tela a olio che rappresenta per esempio una scena mitologica può diventare il punto focale di un soggiorno minimal;

. Quadro antico o moderno? Dipende ovviamente dallo stile, a cui si può accostare un’opera corrispondente o con cui si può giocare con un piacevole contrasto. Una grande tela a olio che rappresenta per esempio una scena mitologica può diventare il punto focale di un soggiorno minimal; Soggetto . Per convenzione, diversi soggetti vengono abbinati a diverse stanze. Per cucina o sala da pranzo, per esempio, si scelgono nature morte, mentre per soggiorno sono adatti ritratti, scene di vita quotidiana, quadri astratti. Lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità e scoprite fino a che punto volete spingervi per rassicurare o, al contrario, stupire gli ospiti;

. Per convenzione, diversi soggetti vengono abbinati a diverse stanze. Per cucina o sala da pranzo, per esempio, si scelgono nature morte, mentre per soggiorno sono adatti ritratti, scene di vita quotidiana, quadri astratti. Lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità e scoprite fino a che punto volete spingervi per rassicurare o, al contrario, stupire gli ospiti; Colori . I colori di un quadro devono in qualche modo sposarsi con l’arredo. Caldi con caldi, freddi con freddi. Se avete un soggiorno dai toni neutri, invece, i quadri potranno essere proprio quel tocco di colore in più;

. I colori di un quadro devono in qualche modo sposarsi con l’arredo. Caldi con caldi, freddi con freddi. Se avete un soggiorno dai toni neutri, invece, i quadri potranno essere proprio quel tocco di colore in più; Dimensione. Occhio nella scelta alle dimensioni, che devono sempre essere scelte in armonia con la larghezza della parete e l’ampiezza della stanza, affinché i quadri non risultino “sacrificati” e si possano, al contrario, ammirare al meglio.

Quadri soggiorno: come appenderli

Appendere un quadro è un gesto che va ben ponderato. Una volta fatto il buco alla parete, se sbagliato, sarà infatti poi necessario coprirlo o camuffarlo in qualche modo. Meglio progettare in anticipo, avendo le idee chiare.

Singolo quadro . A una parete si può appendere un singolo quadro, soprattutto se molto grande. Esso diventerà il punto focale della stanza. Il quadro, poi, completa delle “scene” che si vengono a creare se appeso sopra a un mobile, un caminetto, una cassapanca e così via.

Due o tre quadri . Speso i quadri, come ritratti e paesaggi, sono venduti a coppie, oppure in set da tre. Possono essere appesi alla stessa parete in fila, o sfalsati.

A gruppi . Se avete a disposizione tanti piccoli quadri, potete raggrupparli su una parete, secondo una tendenza che si sta facendo strada negli ultimi tempi tra i decoratori. Potete scegliere soggetti diversi, e lasciare che siano le cornici ad accomunarli, o puntare su soggetti simili ma con cornici tutte diverse.

Cornice . La cornice è un elemento fondamentale del quadro. Generalmente ai quadri antichi si abbinano cornici della stessa epoca, mentre per i quadri moderni si preferiscono quelle a giorno. Le cornici grandi e in legno si collocano bene in ambienti classici ma anche minimal, mentre con uno stile contemporaneo puntate su corni essenziali e dalle linee semplici.

Illuminazione. Per godere dei quadri, infine, è necessario siano adeguatamente illuminati. Posizionate applique o faretti sopra alle tele più grandi, o comunque sistemate le opere in ambienti molto luminosi.