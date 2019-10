Quali sono i migliori scrub corpo

Melograno, sale dal Mar Morto, lavanda o zucchero di canna: in fatto di scrub corpo ognuno ha gli ingredienti e le fragranze preferite e in commercio esistono prodotti di bellezza in grado di accontentare tutte le esigenze.

Lo scrub aiuta a eliminare le cellule morte che si depositano sulla pelle e la rendono opaca, ispessita e disidratata. La pulizia profonda che si ottiene con questo prodotto su viso e corpo ha il potere di rinnovare l’aspetto della cute, rendendola più liscia e luminosa. Per questo, si configura come la soluzione ideale dopo qualche settimana dal rientro dalle vacanze, quando l’abbronzatura ha lasciato solo un pallido ricordo di sé, scurendo la pelle ormai solo a chiazze.

Le sostanze abrasive contenute nel gel o nella crema sono in grado di grattar via lo strato cutaneo superficiale, restituendogli così il suo aspetto fresco e levigato. Uno scrub corpo efficace, che può anche essere fai da te realizzato in casa, va effettuato ogni settimana per i primi tempi e poi ogni due settimane.

Esistono dei preparati più forti che riescono a levigare perfino le zone tradizionalmente più ruvide, come il gomito o le ginocchia. Perfetto, poi, è l’utilizzo combinato di un guanto di crine o esfoliante, oppure di una spazzola per il corpo.

Ecco quali sono i 10 migliori scrub corpo secondo DireDonna, da acquistare in farmacia, in profumeria oppure online.