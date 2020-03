La Regina Elisabetta con i guanti durante l’investitura per paura del Coronavirus

La Regina Elisabetta ha indossato un paio di guanti bianchi durante una cerimonia di investitura di ieri, per paura del Coronavirus. Per la prima volta dalla sua salita al trono la Sovrana ha indossato un paio di quanti per stringere la mano durante questa cerimonia ufficiale. Data l’età della sovrana, 93 anni, è stata scelta questa opzione per una maggiore sicurezza per la sua salute. La Sovrana è solita indossarli in alcune occasioni all’aperto. Mai, dal 1952 a oggi, per questa importante occasione a Buckingham Palace.

Con l’espansione di casi di infettati dal Coronavirus nel Regno Unito, oltre 50, i medici della Regina le hanno imposto l’uso dei guanti. Queste anche le disposizioni e i consigli arrivati dal governo inglese.

I guanti bianchi oversize della Regina, che si protraggono ben oltre il suo polso, sono apparsi molto più lunghi di quelli che indossa di solito. La Regina Elisabetta è una grande fan dei guanti bianchi e neri, ne ha in gran numero. Solitamente li tiene nella tasca della giacca.

Come di consueto la Sovrana ha ricevuto uomini e donne meritevoli che insignito dell’investitura e di una medaglia d’oro. Dopo la cerimonia è usanza stringere la mano ad ognuno degli onorati con il titolo di sir o dama. Tra di essi ieri la star di Butterflies Wendy Craig, 85 anni e la scrittrice della Norfolk Rose Tremain, diventate dame con questa cerimonia.

Da Palazzo fanno sapere che la Regina seguirà ogni avvertimento dal governo e dal Ministero della Salute. Non solo per l’età, ma per dare il buon esempio. Non si fermeranno comunque gli impegni già fissati. Nonostante ciò di tutt’altro avviso si sono dimostrati il Principe William e Kate Middleton. La coppia reale, in visita ufficiale in Irlanda per tre giorni, ha stretto molte mani a Dublino, senza l’utilizzo dei guanti. Generazioni di reali diverse, usanze diverse.