Regina Elisabetta: Harry e Meghan Markle saranno sempre i benvenuti

La Regina Elisabetta avrebbe avuto un lungo colloquio con il Principe Harry, nel quale avrebbe ribadito che lui e Meghan Markle saranno sempre i benvenuti, se decidessero di tornare. Secondo il Daily Mail la sovrana e il nipote si sarebbero visti domenica al Castello di Windsor, e avrebbero parlato per ben quattro ore. Questo è il primo incontro tra Harry e Elisabetta II dalla Megxit lo scorso gennaio.

Secondo le fonti di Palazzo, la Regina sarebbe molto delusa dalla decisione del Principe e di Meghan Markle di lasciare il Regno Unito per il Canada. Una delusione affettiva, si specifica, anche perchè Sua Maestà vorrebbe vedere di più il pronipote, il piccolo Archie. Anche il Principe Carlo secondo la stampa sentirebbe molto la mancanza del più piccolo dei suoi nipoti.

Pare che quando nei prossimi giorni la Duchessa di Sussex arriverà a Londra, non porterà con se il bambino. Dopo questo incontro cambierà idea? Per la Regina Elisabetta non ci sono grandi conflitti, si racconta oggi sui media inglesi. Per lei Harry e sua moglie potrebbero tornare in qualsiasi momento in prima linea, se lo volessero.

Un incontro tra nonna e nipote, nel quale non si è discusso solo di problemi di corte, ma di questioni prettamente familiari. Harry pare che abbia camminato per quasi due miglia a piedi, da Frogmore Cottage a Home Park, dove si trova il Castello di Windsor.

Il Duca di Sussex resterà nel Regno Unito fino al 9 marzo, data dell’ultimo impegno ufficiale prima della Megxit, il prossimo 31 marzo. Meghan Markle è attesa in queste ore, data la fitta agenda della coppia per l’ultima settimana da reali.