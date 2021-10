Al via la nuova stagione di Report. Il programma di inchieste, condotto da Sigfrido Ranucci, torna da lunedì 25 ottobre in prima serata su RaiTre. Come anticipato dal giornalista stesso, la lente d’ingrandimento della trasmissione si poserà su quattro vicende molto importanti nell’attualità del nostro Paese.

A cominciare dalla scelta operata dal governo di vietare l’utilizzo del vaccino Astrazeneca. Claudia Di Pasquale ha approfondito il tema, cercando di chiarire se la decisione sia stata presa realmente sulla base di evidenze scientifiche oppure sull’onda emotiva scatenata dalle presunte reazioni avverse riscontrate dopo la somministrazione del siero ad alcuni giovani.

Ne La banda dei miracoli, invece, si analizza lo scandalo che vede al centro Unitalsi, l’associazione cattolica che si occupa dell’organizzazione dei viaggi al santuario francese di Lourdes. Risulterebbe che almeno due milioni di euro dei pellegrini, sono stati distratti per il non proprio nobile scopo di acquistare auto di lusso e ville in Sardegna.

Nel viaggio attraverso l’Italia dei disservizi e delle operazioni opache, Report conduce poi i telespettatori nella Bassa Valle Stura. Territorio piemontese della provincia di Cuneo, dove c’è uno dei più grandi stabilimenti di acqua minerale del Paese. Qui gli abitanti, con almeno dieci anni di anticipo rispetto al Covid-19, sono costretti a indossare mascherine a causa del forte inquinamento provocato dai camion che vengono a caricare le bottiglie d’acqua.

Infine, si torna a parlare dell’incontro, reso noto proprio da Report, tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e l’uomo dei servizi segreti, Marco Mancini, avvenuto in un autogrill nei pressi del casello autostradale di Fiano Romano. Ranucci e le accurate inchieste realizzate da tutta la redazione del programma, accompagneranno gli spettatori per ventotto appuntamenti settimanali, fino al giugno 2022.