Come ogni giovedì, il 21 ottobre torna su La7 Piazzapulita, il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Corrado Formigli. Al centro della puntata ci sono i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative, che hanno portato ad una netta sconfitta del centrodestra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: in studio un’analisi sui motivi che hanno portato a questo risultato e all’altissima percentuale di astensionismo tra gli elettori.

Tra gli ospiti di Formigli c’è anche Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia: un ritorno inaspettato, dopo la fuga della puntata del 14 ottobre. In quell’occasione, infatti, il politico ha abbandonato lo studio dopo la messa in onda dell’inchiesta riguardante la lobby nera legata al suo partito: “Il plotone di esecuzione è quello che si è visto finora nella trasmissione nei confronti di Giorgia Meloni e dell’intero centrodestra“, ha detto, per poi uscire di scena accusando il conduttore di aver preso di mira lui e la leader di centrodestra: “Tutti hanno sparato su persone che non si potevano difendere. Questo non è né giornalismo, né democrazia“. Ora ha annunciato il suo ritorno su Twitter: “A volte ritornano“.

Altro tema caldo della puntata è il presunto legame tra la destra neofascista e le proteste contro il Green Pass. In studio anche i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Federico Rampini e Stefano Zurlo, insieme al filosofo e giornalista francese Bernard-Henri Lévy, allo storico Franco Cardini, all’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini e a Gianluigi Paragone, uscito sconfitto dalle amministrative di Milano.

Spazio poi anche al consueto racconto dello scrittore Stefano Massini e alla rubrica PiazzaSelvaggia, in cui Selvaggia Lucarelli parla degli argomenti e dei personaggi più interessanti della settimana. In onda in esclusiva televisiva a Piazzapulita, infine, una nuova inchiesta di Fanpage, di cui però non si conoscono i dettagli. A discuterne con Formigli il direttore della testata Francesco Cancellato.