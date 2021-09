Tutto sulla ricostruzione unghie con tip (dai pro e contro ai consigli)

Una manicure sempre curata e senza imperfezioni richiede trattamenti specifici e, in alcuni casi, il ricorso alla ricostruzione unghie con tip. Per chi non avesse ancora le idee chiare a riguardo, questa procedura mira a migliorare l’aspetto estetico delle unghie naturali, corte o fragili, tramite l’allungamento con speciali supporti chiamati “tip” disponibili sul mercato in vari colori e dimensioni.

Eseguire la ricostruzione unghie con tip è più facile di quello che si possa immaginare: scopriamo come funziona, quali sono i pro e i contro e i consigli giusti da mettere in pratica.

Ricostruzione unghie con tip: come funziona?

La ricostruzione con tip permette di realizzare unghie di differenti lunghezze e forme a seconda di necessità e gusti personali. Questa tecnica può essere fatta sia con il gel sia con la ricostruzione in acrilico.

Ma, ovviamente, le protagoniste dell’intera ricostruzione unghie sono le tip, ovvero delle unghie preformate, in ABS, che dovranno essere applicate sopra le unghie naturali.

Le tip sono disponibili in commercio in diverse colorazioni:

neutra simile all’unghia naturale;

trasparenti ideali per i decori ed effetti sotto vetro;

bianche per realizzare la french manicure;

in diverse colorazioni per ottenere una french colorata e originale.

In base al modello si possono trovare tip in diverse misurazioni (10/11) che si adattano alle dimensioni di tutte le unghie della mano. Si possono acquistare in scatole con scomparti separati per ogni numero e in confezioni da 50 pezzi.

Ricostruzione unghie con tip: pro e contro

La ricostruzione unghie con tip presenta molti vantaggi. Tra i più noti:

corregge la forma naturale dell’unghia;

aiuta la crescita delle unghie in modo sano;

permette di ottenere varie lunghezze e forme in modo semplice;

meno spreco monetario grazie alla riduzione del consumo del gel;

è molto facile e veloce da fare.

I contro della ricostruzione unghie con tip, invece, sono:

l’utilizzo della colla sulle unghie, che a lungo tempo tenderanno ad apparire opache e prive della protezione naturale;

i residui di colla, che se non vengono eliminati alla perfezione dall’unghia si espanderanno verso il bordo, rovinando tutto il lavoro fatto in precedenza;

se si è spesso a contatto con l’acqua, le unghie ricostruite con tip tenderanno a sollevarsi lungo i bordi rovinando anche la struttura in gel.

Come fare la ricostruzione unghie con tip

Con la ricostruzione con tip può modificare e migliorare la forma dell’unghia naturale allungandola e favorendone la crescita. Di seguito, i passaggi per fare una ricostruzione unghie con tip:

pulite bene le mani e le unghie: con uno spingi cuticole o un bastoncino morbido, spingete le cuticole verso l’interno e successivamente tagliate le cuticole delicatamente. Pulite con gli appositi pennelli nail art i residui presenti sull’unghia una volta limate; prendete un pad e lo sgrassatore per unghie per passarlo su ogni dito in maniera decisa; aprite la confezione di tip. Per ottenere un risultato impeccabile devono essere della misura giusta delle unghie, non più piccole né più grandi; prendete una tip per ogni dito e prima stendete un velo di colla su ogni unghia o uno smalto adesivo. Quindi, applicare subito la tip sull’unghia; attendete qualche minuto per rendere salde e stabili le unghie e tagliate con il taglia tip la tip della lunghezza desiderata; una volta che le unghie saranno tutte della stessa lunghezza, con l’ausilio di una limetta arrotondate e smussate gli angoli per rendere la forma il più naturale possibile; prima di procedere alla colorazione delle unghie con il gel o con lo smalto semipermanente sgrassate nuovamente la superficie ed eliminate eventuali residui che possono essere rimasti; applicate uno strato di gel colorato; lasciate fissare lo smalto e la ricostruzione unghie con tip sarà completa.

Ricostruzione unghie con tip: 3 consigli

Alcuni consigli mirati a ottenere un risultato davvero degno di nota con la ricostruzione unghie con tip. Ecco cosa suggerisce purplenails: