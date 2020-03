Rihanna dona 5 milioni di dollari per la lotta contro il Coronavirus

Rihanna ha annunciato una donazione di 5 milioni di dollari per la lotta contro il Coronavirus. La donazione si aggiungerà a quelle già in atto e sarà fatta attraverso la sua Clara Laurel Foundation. Lo scopo della donazioni è quello di aiutare i più bisognosi e le comunità emarginate nella lotta contro il virus. I soldi donati dalla cantante e quelli raccolti attraverso la colletta serviranno per l’acquisto di materiale sanitario, attrezzature e medicinali.

I fondi serviranno a mobilitare subito una serie di risorse mediche e alimentari per i più bisognosi, a fornire materiale di protezione per i medici impegnati in prima linea nella lotta contro il virus. Una parte servirà rafforzare i reparti di terapia intensiva. Rihanna ha promesso un grande sostegno monetario per un aiuto concreto alle banche alimentari e alle strutture mediche. Un’altra parte di queste risorse verranno impiegate per sostenere le zone più povere come Haiti e Malawi. Secondo quanto presente sul sito della fondazione lo scopo delle donazioni servirà a sostenere anche la ricerca per la prevenzione e per lo studio di un vaccino.

La cantante barbadoriana ha sempre sostenuto la lotta contro le disuguaglianze sociali. La Clara Laurel Foundation, nata nel 2012, si occupa di raccoglie fondi per le comunità emarginate e più a rischio. Ogni anno Riri organizza l’evento Diamond Ball. Questo ha lo scopo di raccogliere donazioni per la fondazione. L’organizzazione benefica prende il nome dei due nonni di Rihanna, Clara e Lionel Braithwaite. L’associazione benefica di Rihanna ha un sito attraverso il quale, chi è interessato, può effettuare una donazione.

L’impegno di Rihanna per il Coronavirus si va ad aggiungere a quello degli altri artisti americani. In molti in questo momento hanno deciso di sostenere la lotta contro il virus e la sua diffusione.